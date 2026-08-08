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Vì sao chưa thu hồi được hơn 15 tỉ đồng tiền cọc đấu giá đất tại Gia Lai?

Tiền Lê

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai khắc phục có nội dung liên quan việc truy thu số tiền hơn 15,1 tỉ đồng chậm nộp trong vụ đấu giá 205 lô đất tại huyện Chư Sê cũ.

Ngày 8/8, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng và địa phương liên quan rà soát, tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 263 ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ.

Trong số các sai phạm Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai khắc phục có nội dung liên quan việc truy thu số tiền hơn 15,1 tỉ đồng chậm nộp trong vụ đấu giá đất tại huyện Chư Sê cũ. Đây là sai phạm trong vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 tại dự án Khu quy hoạch trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía Đông thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê cũ).

Cụ thể, bà Hồ Thị Hiền trúng đấu giá 107 lô đất (83 tỷ đồng), ông Nguyễn Xuân Ánh trúng đấu giá 44 lô đất (30,1 tỷ đồng), ông Lê Viết Đức trúng đấu giá 54 lô đất (39 tỷ đồng) nhưng nộp tiền trúng đấu giá chậm so với quy định (từ 20 đến 300 ngày).

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Khu vực đấu giá các lô đất trong vụ việc.

Theo Thanh tra Chính phủ, UBND huyện Chư Sê thời điểm này đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, phát hiện sai phạm, không hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền cọc (hơn 15,1 tỷ đồng) nộp về ngân sách; cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá sai quy định tại quy chế đấu giá và phương án đấu giá. Tại thời điểm thanh tra, có nhiều lô đất đã được chuyển nhượng cho các hộ gia đình, cá nhân khác.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, hơn 15,1 tỉ đồng là khoản tiền tạm tính tương ứng với mức đặt cọc theo phương án đấu giá, được phát hiện qua hoạt động thanh tra. Do đó, việc kiến nghị thu hồi và nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ là có căn cứ và phù hợp.

Đối với những nội dung thực sự còn vướng mắc, không thể thực hiện theo quy định pháp luật, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Gia Lai báo cáo rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân và phương án xử lý để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tiền Lê
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