Nguyên nhân khiến giá thuê căn hộ Yên Bình Complex cao hơn mặt bằng chung

Chính thức bàn giao từ tháng 6/2026, tòa TT01 thuộc dự án Yên Bình Complex nhanh chóng đạt tỷ lệ lấp đầy gần như tuyệt đối cùng mức giá cho thuê vượt trội. Sức hút thực tế này không chỉ thiết lập một nền giá mới tại Phổ Yên cũ mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho quỹ căn cuối cùng tại tòa TT03 đang được mở bán.

Yên Bình Complex thiết lập mặt bằng giá thuê mới tại tâm điểm công nghiệp

Ngay sau cột mốc bàn giao vào giữa năm 2026, tòa TT01 - Yên Bình Complex đã tạo nên một hiện tượng trên thị trường bất động sản cho thuê tại Phổ Yên cũ. Khác với kịch bản thường thấy khi các dự án mới bàn giao cần nhiều thời gian để lấp đầy, quỹ căn hộ tại đây liên tục ghi nhận lượng khách thuê chuyển vào sinh sống với tỷ lệ lấp đầy cao. Đáng chú ý, mức giá thuê trung bình hiện dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng cho mỗi căn hộ. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh các sản phẩm cho thuê truyền thống như nhà trọ dịch vụ hay homestay quanh khu vực chỉ ghi nhận mức giá phổ biến từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.

Sự chênh lệch giá thuê gấp đôi này là minh chứng rõ ràng cho khoảng cách về chất lượng sống giữa hai phân khúc. Nếu như nhà trọ hoặc homestay tự phát chủ yếu đáp ứng nhu cầu ở cơ bản, thường đối mặt với hạn chế về an ninh và hạ tầng xuống cấp nhanh, thì căn hộ chung cư quy hoạch bài bản lại mang đến một giải pháp lưu trú toàn diện. Mức giá 8-10 triệu đồng/tháng không phải rào cản, trái lại còn trở thành bộ lọc tự nhiên thu hút lực lượng nhân sự có thu nhập cao, biến dự án thành điểm tựa dòng tiền vững chắc cho các nhà đầu tư sở hữu căn hộ từ giai đoạn đầu.

Yên Bình Complex thiết lập phong cách sống & giá thuê mới tại thị trường Phổ Yên cũ.

Để giải mã cho hiện tượng giá thuê cao nhưng vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng", yếu tố đầu tiên phải kể đến là vị trí chiến lược mang tính quyết định. Yên Bình Complex tọa lạc tại tọa độ đắc địa kế cận nhà máy Samsung Thái Nguyên - nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài và lực lượng lao động trình độ cao. Điểm cộng lớn nhất nằm ở cây cầu kết nối trực tiếp từ dự án sang khu vực nhà máy, giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển. Việc có thể đi bộ hoặc di chuyển vài phút đến nơi làm việc giúp tệp khách hàng bận rộn tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại hàng ngày.

Bên cạnh khoảng cách địa lý, lý do cốt lõi tạo nên giá trị vượt trội của Yên Bình Complex chính là mô hình dự án chung cư được quy hoạch hoàn chỉnh trong một khu đô thị đồng bộ. Khác biệt hoàn toàn với những điểm lưu trú đơn lẻ, cư dân tại đây được thụ hưởng một hệ sinh thái tiện ích khép kín từ công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu thể thao ngoài trời cho đến hệ thống an ninh đa lớp hoạt động 24/7. Tòa nhà được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, đảm bảo không gian sống riêng tư, sạch sẽ và an toàn tuyệt đối.

Sự xuất hiện của Yên Bình Complex đã đánh trúng vào khoảng trống nguồn cung nhà ở chất lượng cao tại Phổ Yên cũ. Nhóm chuyên gia nước ngoài và kỹ sư cao cấp vốn có mức thu nhập tốt luôn sẵn sàng trả chi phí cao hơn để đổi lấy một môi trường sống văn minh, đầy đủ tiện ích và chuẩn mực. Khi các hạ tầng phụ trợ xung quanh như Đại siêu thị GO! Phổ Yên dần hoàn thiện, chất lượng sống tại đây sẽ còn nâng cao hơn nữa, tiếp tục bảo chứng cho tính thanh khoản và khả năng tăng giá trị cho thuê bền vững.

Cơ hội sở hữu quỹ căn TT03 đẹp nhất dự án với bài toán tài chính tối ưu

Sức hút từ thực tế vận hành và mức giá thuê kỷ lục của tòa TT01 đã trực tiếp làm gia tăng sức nóng cho quỹ căn hộ cuối cùng tại tòa TT03 - tháp căn hộ sở hữu vị trí và tầm nhìn đắt giá nhất dự án Yên Bình Complex. Các căn hộ tại tòa TT03 gây ấn tượng mạnh nhờ sở hữu hai tầm nhìn khoáng đạt, một mặt hướng thẳng ra hồ điều hòa mát lành, mặt còn lại ôm trọn không gian xanh của công viên trung tâm. Sự kết hợp này mang lại cho cư dân một môi trường sống thư thái, giúp tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng mà vẫn giữ trọn sự tiện nghi.

Cơ hội cuối cùng cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ Yên Bình Complex với CSBH tốt nhất.

Không chỉ sở hữu ưu thế vượt trội về mặt không gian, tòa TT03 còn thu hút dòng tiền nhờ mức giá hấp dẫn chỉ từ 33 triệu/m2 cùng gói chính sách bán hàng linh hoạt từ chủ đầu tư. Người mua chỉ cần chuẩn bị số vốn ban đầu khoảng 340 triệu đồng, tương đương 20% giá trị căn hộ đã có thể ký hợp đồng mua bán. Khoản vay 65% còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt 12 tháng. Với tiến độ thi công khẩn trương để bàn giao sớm trong năm 2027, người mua hoàn toàn có thể nhận nhà đưa vào khai thác cho thuê ngay lập tức với mức giá 8-10 triệu đồng/tháng mà không phải chịu áp lực gánh nặng tiền lãi ngân hàng.

Bên cạnh đó, chương trình cam kết thuê lại lên tới 70 triệu đồng/năm cùng gói quà tặng nội thất trị giá tới 100 triệu đồng giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa chi phí đầu vào. Việc lựa chọn sở hữu căn hộ TT03 ở thời điểm hiện tại chính là cơ hội cuối cùng để nắm giữ một tài sản thực giá trị, vừa đón đầu làn sóng tăng giá từ hạ tầng Phổ Yên, vừa thu về nguồn dòng tiền cho thuê bền vững ngay từ khi nhận nhà.

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