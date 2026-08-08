Cưỡng chế 6 nhà đất công 'chây ì' bàn giao mặt bằng

Thông tin từ Sở Tài chính và UBND các phường trung tâm thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 8/8, các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và thu hồi được 149/159 cơ sở nhà đất công sản, thuộc diện phải thu hồi.
Trong đó, 20 cơ sở đã hoàn tất việc thu hồi, bàn giao về Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty Quản lý nhà Hải Phòng) quản lý. 129 cơ sở nhà đất đã được bên thuê ký biên bản bàn giao và cam kết tạm sử dụng trong thời gian chờ phương án sắp xếp.
Các cơ sở nhà đất này đều có vị trí đắc địa, mặt đường các tuyến phố lớn, thuộc các phường trung tâm thành phố Hải Phòng. Trong đó, phường Hồng Bàng có 59 cơ sở, phường Gia Viên có 30 cơ sở, phường Ngô Quyền có 16 cơ sở, phường Lê Chân 33 cơ sở và phường Kiến An có 1 cơ sở.
Đối với 10 cơ sở nhà đất công sản còn lại, cơ quan chức năng xác định có 4 cơ sở đang vướng mắc về thủ tục đất đai và các quy định liên quan đang được rà soát.
6 cơ sở nhà đất phải thực hiện cưỡng chế, gồm: số 33 Hoàng Văn Thụ, số 10 Minh Khai, số 40 Trần Quang Khải; tầng 1 nhà số 3 Lý Thường Kiệt và số 23 Điện Biên Phủ.
Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng cho biết, việc cưỡng chế các cơ sở nhà, đất còn lại dự kiến được thực hiện trong ngày 12/8. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện bàn giao.
Theo thống kê, Công ty Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đang quản lý, cho thuê 273 cơ sở nhà đất phục vụ hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng thu hồi. Trong đó, 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi theo Nghị định 108; 59 cơ sở thực hiện thu hồi theo hình thức khởi kiện và thi hành án; 55 cơ sở tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng cho thuê và chưa thực hiện xử lý.
Việc thu hồi quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng đúng mục đích sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, tăng thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh lãng phí nguồn lực.
Tháng 5/2026, ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp liên ngành, yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản. Trọng tâm, tập trung cao giải quyết dứt điểm việc thi hành 10 bản án, thu hồi 14 cơ sở nhà đất mặt đường các tuyến phố trung tâm.
Ông Lê Trung Kiên yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu đưa ra các điểm nhà sau thu hồi vào quy hoạch để có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả.