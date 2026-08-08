Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hải Phòng:

Cưỡng chế 6 nhà đất công 'chây ì' bàn giao mặt bằng

Nguyễn Hoàn

TPO - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã thu hồi 149/159 cơ sở nhà, đất là tài sản công do Công ty Quản lý nhà Hải Phòng quản lý, cho thuê nhưng sử dụng không đúng mục đích. Với 10 nhà đất công sản còn lại, các phường đã lên kế hoạch tổ chức cưỡng chế, thu hồi 6 cơ sở 'chây ì' bàn giao mặt bằng.

Thông tin từ Sở Tài chính và UBND các phường trung tâm thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 8/8, các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và thu hồi được 149/159 cơ sở nhà đất công sản, thuộc diện phải thu hồi.

Trong đó, 20 cơ sở đã hoàn tất việc thu hồi, bàn giao về Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty Quản lý nhà Hải Phòng) quản lý. 129 cơ sở nhà đất đã được bên thuê ký biên bản bàn giao và cam kết tạm sử dụng trong thời gian chờ phương án sắp xếp.

Các cơ sở nhà đất này đều có vị trí đắc địa, mặt đường các tuyến phố lớn, thuộc các phường trung tâm thành phố Hải Phòng. Trong đó, phường Hồng Bàng có 59 cơ sở, phường Gia Viên có 30 cơ sở, phường Ngô Quyền có 16 cơ sở, phường Lê Chân 33 cơ sở và phường Kiến An có 1 cơ sở.

tp-nha-cong4.jpg
tp-nha-cong.jpg
tp-nha-cong2.jpg
Cơ sở nhà đất số 23 Điện Biên Phủ, số 10 Minh Khai và 40 Trần Quang Khải, trung tâm thành phố Hải Phòng.

Đối với 10 cơ sở nhà đất công sản còn lại, cơ quan chức năng xác định có 4 cơ sở đang vướng mắc về thủ tục đất đai và các quy định liên quan đang được rà soát.

6 cơ sở nhà đất phải thực hiện cưỡng chế, gồm: số 33 Hoàng Văn Thụ, số 10 Minh Khai, số 40 Trần Quang Khải; tầng 1 nhà số 3 Lý Thường Kiệt và số 23 Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng cho biết, việc cưỡng chế các cơ sở nhà, đất còn lại dự kiến được thực hiện trong ngày 12/8. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện bàn giao.

Theo thống kê, Công ty Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đang quản lý, cho thuê 273 cơ sở nhà đất phục vụ hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng thu hồi. Trong đó, 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi theo Nghị định 108; 59 cơ sở thực hiện thu hồi theo hình thức khởi kiện và thi hành án; 55 cơ sở tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng cho thuê và chưa thực hiện xử lý.

Việc thu hồi quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng đúng mục đích sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, tăng thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh lãng phí nguồn lực.

Tháng 5/2026, ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp liên ngành, yêu cầu các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thu hồi nhà đất công sản. Trọng tâm, tập trung cao giải quyết dứt điểm việc thi hành 10 bản án, thu hồi 14 cơ sở nhà đất mặt đường các tuyến phố trung tâm.

Ông Lê Trung Kiên yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu đưa ra các điểm nhà sau thu hồi vào quy hoạch để có kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nhà đất công sản #tài sản công #cưỡng chế thu hồi #nhà mặt phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe