Hải Phòng: Cưỡng chế 6 nhà đất công 'chây ì' bàn giao mặt bằng

TPO - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng đã thu hồi 149/159 cơ sở nhà, đất là tài sản công do Công ty Quản lý nhà Hải Phòng quản lý, cho thuê nhưng sử dụng không đúng mục đích. Với 10 nhà đất công sản còn lại, các phường đã lên kế hoạch tổ chức cưỡng chế, thu hồi 6 cơ sở 'chây ì' bàn giao mặt bằng.

Thông tin từ Sở Tài chính và UBND các phường trung tâm thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 8/8, các địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và thu hồi được 149/159 cơ sở nhà đất công sản, thuộc diện phải thu hồi.

Trong đó, 20 cơ sở đã hoàn tất việc thu hồi, bàn giao về Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (Công ty Quản lý nhà Hải Phòng) quản lý. 129 cơ sở nhà đất đã được bên thuê ký biên bản bàn giao và cam kết tạm sử dụng trong thời gian chờ phương án sắp xếp.

Các cơ sở nhà đất này đều có vị trí đắc địa, mặt đường các tuyến phố lớn, thuộc các phường trung tâm thành phố Hải Phòng. Trong đó, phường Hồng Bàng có 59 cơ sở, phường Gia Viên có 30 cơ sở, phường Ngô Quyền có 16 cơ sở, phường Lê Chân 33 cơ sở và phường Kiến An có 1 cơ sở.

Cơ sở nhà đất số 23 Điện Biên Phủ, số 10 Minh Khai và 40 Trần Quang Khải, trung tâm thành phố Hải Phòng.

Đối với 10 cơ sở nhà đất công sản còn lại, cơ quan chức năng xác định có 4 cơ sở đang vướng mắc về thủ tục đất đai và các quy định liên quan đang được rà soát.

6 cơ sở nhà đất phải thực hiện cưỡng chế, gồm: số 33 Hoàng Văn Thụ, số 10 Minh Khai, số 40 Trần Quang Khải; tầng 1 nhà số 3 Lý Thường Kiệt và số 23 Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Bàng cho biết, việc cưỡng chế các cơ sở nhà, đất còn lại dự kiến được thực hiện trong ngày 12/8. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện bàn giao.

Theo thống kê, Công ty Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng đang quản lý, cho thuê 273 cơ sở nhà đất phục vụ hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng thu hồi. Trong đó, 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi theo Nghị định 108; 59 cơ sở thực hiện thu hồi theo hình thức khởi kiện và thi hành án; 55 cơ sở tiếp tục được rà soát, sắp xếp theo hướng cho thuê và chưa thực hiện xử lý.

Việc thu hồi quỹ nhà, đất là tài sản công không sử dụng đúng mục đích sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, tăng thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công và tránh lãng phí nguồn lực.