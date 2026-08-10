Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới với Úc

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam - Úc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: TTXVN

Sáng 10/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Úc.

Diễn đàn do Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Sydney tổ chức.

Tham dự diễn đàn có Đồng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Úc Matt Thistlethwaite, các quan chức cấp cao của 2 nước và hơn 500 đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam và Úc.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là một sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt, trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Úc đang phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang chuyển mạnh từ mục tiêu thu hút đầu tư sang hợp tác cùng phát triển; từ tiếp nhận công nghệ sang đồng sáng tạo công nghệ; từ tham gia chuỗi giá trị sang từng bước giữ những vị trí có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ tầm nhìn về Quan hệ Đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam – Úc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan triển lãm thành tựu hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam - Úc. Ảnh: TTXVN

Xây dựng chiến lược kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước, xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc.

Hai nước mở rộng các chương trình nghiên cứu chung, tăng cường kết nối các trung tâm nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo; hình thành các mạng lưới hợp tác nghiên cứu chung trong các lĩnh vực ưu tiên như AI, bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược và kinh tế biển.

Việt Nam – Úc cần thúc đẩy đầu tư hai chiều trong các ngành công nghệ cao, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), các phòng thí nghiệm chung, các chương trình ươm tạo doanh nghiệp và các dự án đổi mới sáng tạo có khả năng thương mại hóa; thúc đẩy hình thành các cơ chế hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu chung, chia sẻ rủi ro nghiên cứu, hướng tới đồng phát triển, đồng đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích đầu tư chất lượng cao từ Úc vào thị trường Việt Nam; phát triển các sản phẩm tài chính xanh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, trung tâm đổi mới sáng tạo... và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Việt Nam mong muốn hai bên mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và các nhà quản trị đổi mới sáng tạo; khuyến khích mạnh mẽ trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia giữa hai nước; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và nhu cầu của doanh nghiệp.

Hai bên cần thúc đẩy hình thành các cơ chế song phương, diễn đàn thường niên để đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và kiến tạo hợp tác, kết nối các chủ thể "3 nhà" (Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp).