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Ông Phạm Tuấn Long làm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội

Trường Phong - Trần Hoàng

TPO - Sau khi sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hoá Thể thao thành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội.

Sáng 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch TP Hà Nội vào Sở Văn hóa Thể thao TP.

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Ông Phạm Tuấn Long. Ảnh: PV.

Theo quyết định, ông Phạm Tuấn Long – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội.

Các Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Hương; Phạm Xuân Tài; Lê Thị Ánh Mai (là phó giám đốc Sở Văn hoá thể thao trước sáp nhập); Trần Trung Hiếu; Nguyễn Trần Quang (là phó giám đốc Sở Du lịch trước sáp nhập).

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội Phạm Tuấn Long sinh năm 1976, quê quán TP Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long có nhiều năm công tác tại TP Hà Nội, từng trải qua nhiều vị trí công tác: Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (cũ); Bí thư phường Cửa Nam (mới); Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội.

Tháng 8/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội.

Trường Phong - Trần Hoàng
#Thành ủy Hà Nội #Công tác cán bộ #Nhân sự #Ông Phạm Tuấn Long #Giám đốc Sở văn hoá thể thao và du lịch Hà Nội

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