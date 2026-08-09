Tạm dừng tổ chức vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 4/9

TPO - Từ 4/9 đến 2/11, hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng để phục vụ công tác tu bổ.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026. Thời gian tu bổ diễn ra từ ngày 4/9 đến 2/11.

Trong thời gian này, hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng để phục vụ công tác tu bổ. Công trình Lăng mở cửa phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3/11.

Từ ngày 3/11, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại.

Theo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tu bổ công trình được thực hiện định kỳ hằng năm, thường kéo dài khoảng 2-3 tháng.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng từ thứ ba đến chủ nhật. Thứ hai và thứ sáu không tổ chức lễ viếng. Mùa nóng (từ 1/4 đến 31/10), thời gian viếng bắt đầu từ 7h30 sáng. Mùa lạnh (từ 1/11 đến 31/3 năm sau), thời gian viếng bắt đầu từ 8h sáng.

Ngày 2/9/1973, lễ khởi công xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngày 29/8/1975, sau hai năm xây dựng với sự đồng tâm, đồng lòng của toàn dân tộc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành.

Ngoài hoạt động phục vụ thăm viếng, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình còn diễn ra các sinh hoạt văn hoá, chính trị, những lễ báo công, giao ước thi đua, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn.

Từ ngày 19/5/2001, nghi lễ chào cờ hàng ngày đã được tiến hành trang trọng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.