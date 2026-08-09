Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tạm dừng tổ chức vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 4/9

Ngọc Ánh

TPO - Từ 4/9 đến 2/11, hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng để phục vụ công tác tu bổ.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo kế hoạch tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2026. Thời gian tu bổ diễn ra từ ngày 4/9 đến 2/11.

Trong thời gian này, hoạt động đón người dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng để phục vụ công tác tu bổ. Công trình Lăng mở cửa phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3/11.

ntd2445-1693623457760697785768.jpg
Từ ngày 3/11, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại.

Theo Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tu bổ công trình được thực hiện định kỳ hằng năm, thường kéo dài khoảng 2-3 tháng.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng từ thứ ba đến chủ nhật. Thứ hai và thứ sáu không tổ chức lễ viếng. Mùa nóng (từ 1/4 đến 31/10), thời gian viếng bắt đầu từ 7h30 sáng. Mùa lạnh (từ 1/11 đến 31/3 năm sau), thời gian viếng bắt đầu từ 8h sáng.

Ngày 2/9/1973, lễ khởi công xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ngày 29/8/1975, sau hai năm xây dựng với sự đồng tâm, đồng lòng của toàn dân tộc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành.

Ngoài hoạt động phục vụ thăm viếng, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình còn diễn ra các sinh hoạt văn hoá, chính trị, những lễ báo công, giao ước thi đua, kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn.

Từ ngày 19/5/2001, nghi lễ chào cờ hàng ngày đã được tiến hành trang trọng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngọc Ánh
#Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh #lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh #Bộ Tư lệnh lăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe