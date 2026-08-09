Quảng Ninh tổ chức đại nhạc hội 100.000 người

TPO - Quảng Ninh đang lên kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với quy mô khoảng 100.000 người, không gian trải dài từ Quảng trường 30/10, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đến mặt biển vịnh Hạ Long.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra từ 20h10 ngày 28/8, với chủ đề Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai.

Không gian chính của chương trình được bố trí tại Quảng trường 30/10 và khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, thuộc các phường Hạ Long, Hồng Gai.

Đáng chú ý, chương trình dự kiến có khoảng 100.000 đại biểu, người dân và du khách tham dự trực tiếp. Trong đó, khoảng 50.000 người tập trung tại khu vực Quảng trường 30/10, số còn lại được bố trí dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và các khu vực kết nối.

Để phục vụ lượng khán giả lớn, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 25 màn hình LED cỡ lớn cùng hệ thống âm thanh đồng bộ dọc khu vực tổ chức, giúp người dân có thể theo dõi chương trình từ nhiều vị trí khác nhau.

Hàng chục nghìn khán giả tham dự concert của Quảng Ninh.

Những chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút đông đảo khán giả.

Sân khấu trung tâm được thiết kế theo mô hình mở, kết hợp sân khấu xoay và các không gian trình diễn mở rộng ra đường bao biển, mặt biển và trên không. Đây được xem là một trong những chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Quảng Ninh.

Không gian vịnh Hạ Long cũng trở thành một phần của chương trình. Dự kiến trong các ngày từ 26-28/8, nhiều tàu du lịch được trang trí hệ thống ánh sáng, di chuyển và tạo hiệu ứng trên mặt biển, kết nối với sân khấu chính bên bờ vịnh.

Cùng với chương trình nghệ thuật, khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh dự kiến được sử dụng để trình diễn công nghệ 3D Mapping trong những ngày cuối tháng 8 và dịp Quốc khánh 2/9.

Đường Trần Quốc Nghiễn cũng trở thành sân khấu trong dịp này.

Quảng Ninh cũng lên phương án tổ chức không gian ẩm thực trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và một số tuyến đường kết nối trong các ngày 27-28/8, tạo thêm các hoạt động trải nghiệm cho người dân và du khách.

Với quy mô lên tới 100.000 người, các lực lượng công an, quân sự, y tế, điện lực và viễn thông được yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác bảo đảm an ninh dự kiến được triển khai đồng thời trên bộ, trên biển và trên không, đặc biệt tại khu vực Quảng trường 30/10 và tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, nơi dự kiến tập trung lượng người rất lớn.

Chương trình được tổ chức trong chuỗi hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới dấu mốc phát triển mới của Quảng Ninh.