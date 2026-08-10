Hà Nội sáp nhập hai sở và thành lập mới Sở Ngoại vụ

TPO - Sau sắp xếp, Hà Nội còn 14 cơ quan chuyên môn. Số lượng cấp phó, lãnh đạo phòng của các sở sẽ được xây dựng phương án sắp xếp giảm dần theo từng năm.

Sáng nay (10/8), kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể: Thành lập Sở Xây dựng thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội; Tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội.

100% đại biểu HĐND thành phố Hà Nội có mặt biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại, thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, việc Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố cho phép Thành phố tổ chức tối đa 18 cơ quan chuyên môn là quy định mở, tạo dư địa chủ động cho Hà Nội, không phải là yêu cầu bắt buộc phải tổ chức đủ số lượng tối đa.

Trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND Thành phố lựa chọn phương án tổ chức 14 cơ quan chuyên môn (giảm 1 đầu mối) theo hướng sáp nhập các lĩnh vực có tính tương đồng, liên thông cao (quy hoạch - kiến trúc với xây dựng; du lịch với văn hóa, thể thao), đồng thời thành lập mới Sở Ngoại vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Việc lựa chọn phương án nêu trên vừa bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương tinh gọn bộ máy, vừa khai thác cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô theo hướng linh hoạt: không tổ chức dàn trải theo số lượng tối đa, mà ưu tiên bố trí đầu mối mới (Sở Ngoại vụ) vào lĩnh vực thực sự phát sinh nhu cầu quản lý riêng, có tính chuyên sâu, trong khi hợp nhất các lĩnh vực có thể quản lý đa ngành hiệu quả hơn.

Hà Nội thành lập Sở Xây dựng thành phố trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng

Theo phương án hoàn thiện trình HĐND Thành phố, việc sắp xếp không chỉ giảm 1 đầu mối cấp sở mà đồng thời thực hiện tinh gọn tổ chức bên trong: Sở Xây dựng còn 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỷ lệ 44%); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỷ lệ 23%). Qua đó, việc giảm đầu mối cấp sở được gắn với cơ cấu lại thực chất tổ chức bên trong và phân định lại chức năng, nhiệm vụ theo hướng một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Quá trình xây dựng Đề án đối với từng cơ quan (Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND Thành phố) đã được rà soát theo nguyên tắc không chuyển nguyên trạng cơ cấu tổ chức của cơ quan cũ sang cơ quan mới, mà tổ chức lại thực chất các phòng, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tránh chồng chéo và gắn chức năng, nhiệm vụ với tổ chức bộ máy, biên chế phù hợp. Sau khi tổ chức bộ máy các cơ quan được thành lập và hoạt động ổn định, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, rà soát để tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của các sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của Thành phố.

Về bố trí, sắp xếp nhân sự gắn với tinh giản biên chế, UBND Thành phố Hà Nội cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, lượng hóa cụ thể số lượng cấp phó, lãnh đạo phòng hiện có; số lượng được bố trí ngay sau sắp xếp theo đúng cơ cấu quy định; số lượng dôi dư và xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, giảm dần qua từng năm, xác định thời điểm hoàn thành, bảo đảm sau 5 năm hoàn thành việc sắp xếp đội ngũ số lượng cấp phó và tinh giản công chức, viên chức theo quy định của Trung ương.

Đối với lãnh đạo phòng, thủ trưởng các cơ quan trước sắp xếp trao đổi, dự kiến phương án bố trí trên cơ sở nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí của Đề án; sau khi cơ quan mới được thành lập, tập thể lãnh đạo cơ quan mới xem xét, quyết định theo thẩm quyền trên cơ sở chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố, bảo đảm công khai, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp vị trí việc làm.