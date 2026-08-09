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Thái Nguyên đấu giá cho thuê 31 trụ sở dôi dư sau sắp xếp

Thanh Hiếu

TPO - Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê 31 cơ sở nhà, đất là trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, các cơ sở nhà, đất cho thuê đợt này có nhiều trụ sở nằm tại các vị trí được đánh giá thuận lợi, như trụ sở Ủy ban MTTQ TP. Thái Nguyên cũ; trụ sở Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Bắc Kạn cũ; trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cũ; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thái Nguyên...

Ông Nguyễn Tiến Trữ, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thái Nguyên, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức đấu giá cho thuê hàng chục cơ sở nhà, đất là trụ sở các cơ quan Nhà nước dôi dư sau sắp xếp. Riêng đợt này, trung tâm cho thuê 31 trụ sở, trong đó 15 cơ sở cho thuê theo hình thức niêm yết giá, 16 cơ sở cho thuê theo hình thức đấu giá cạnh tranh.

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Một trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Thái Nguyên

Từ nay đến cuối năm, trung tâm tiếp tục rà soát, tổ chức đấu giá cho thuê đối với các trụ sở dôi dư còn lại được giao quản lý, khai thác.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 765 cơ sở nhà, đất thuộc diện phải rà soát, xử lý. Đến cuối tháng 6/2026, có 729 cơ sở hoàn thành việc xử lý, khai thác, đạt 95,3%; còn 36 cơ sở đang tiếp tục được sắp xếp.

Trong tổng số 765 cơ sở nhà, đất phải xử lý, 330 cơ sở được chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý; 87 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Một số cơ sở nhà, đất của các cơ quan Trung ương và đơn vị địa phương dôi dư đang được các ngành, địa phương xây dựng phương án tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xử lý những cơ sở còn tồn đọng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giá thuê, đấu giá quyền sử dụng đất; đồng thời nhanh chóng tiếp nhận, bàn giao các cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao.

Việc đưa các trụ sở dôi dư vào khai thác, cho thuê được kỳ vọng góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, hạn chế tình trạng bỏ không, xuống cấp và gây lãng phí.

Thanh Hiếu
#Trụ sở dôi dư #Tài sản công #Quản lý đất đai #Thái Nguyên #Đấu giá

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