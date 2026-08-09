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Hà Nội triển khai tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi rộng hơn 9ha

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội đề xuất xây dựng Dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9,26 ha, xây dựng tại địa bàn phường Hoàng Mai.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 9,26 ha, xây dựng tại địa bàn phường Hoàng Mai, sơ bộ tổng mức đầu tư: 14.229 tỷ đồng.

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Phối cảnh Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hoàng Mai. Ảnh: CĐT

Dự kiến, khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng mục tiêu trở thành một tổ hợp Y tế - Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - Chăm sóc dài hạn - Phục hồi chức năng; tích hợp và đồng bộ, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi.

Trong đó, Tổ hợp Y tế chất lượng cao, công nghệ hiện đại gồm Bệnh viện đa khoa và Trung tâm chuyên khoa, quy mô 1.600 giường được tổ chức theo hướng đầy đủ, hoàn chỉnh, chất lượng cao, đạt cấp kỹ thuật chuyên sâu của tuyến cuối, có chức năng nhiệm vụ và tiêu chuẩn tương xứng với vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án sẽ cung cấp môi trường sống an toàn, tiện nghi, thân thiện với người cao tuổi; Nâng cao chất lượng sống; Thu hút nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công-tư vào lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...

Nhà đầu tư thực hiện dự án được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt bao gồm: Liên danh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (được giao nhiệm vụ của Trường Đại học Y Hà Nội), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS, Công ty Cổ phần VENEREUS.

Quỹ đất để thực hiện nghiên cứu, xác định quỹ đất dự kiến thanh toán cho hợp đồng BT có tổng diện tích quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 98,13 ha thuộc các khu G21: Thuộc xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, diện tích khoảng 34,1 ha; Khu G22: Thuộc xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, diện tích khoảng 63,33 ha....

Giá trị chính thức của Quỹ đất dự kiến thanh toán sẽ được chuẩn hóa khi quỹ đất dự kiến thanh toán được xác định chính xác sau khi rà soát, sử dụng tối đa các quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT.

Trần Hoàng
#tổ hợp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi #Dự án chăm sóc sức khỏe #Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi #Tổ hợp y tế cho người cao tuổi #Hà Nội

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