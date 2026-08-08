VIDEC Group ra mắt khu đô thị hơn 21 ha bên sông Lô

Ngày 8/8, VIDEC Group chính thức ra mắt Khu đô thị Thời đại ven sông -Times Riverside Tuyên Quang. Với quy mô hơn 21,5 ha, gần 600 căn nhà phố, biệt thự, liền kề cùng hệ thống tiện ích, thương mại và giáo dục, dự án được định hướng phát triển thành một không gian đô thị mới bên dòng sông Lô.

Ngày 8/8, tại Tuyên Quang, VIDEC Group tổ chức khai trương Phòng Bán hàng và ra mắt Khu đô thị Thời đại ven sông – Times Riverside với chủ đề “Flow of Times - Khơi dòng phồn thịnh”.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, các sở, ngành, đối tác chiến lược, ngân hàng, đơn vị tư vấn, cơ quan báo chí cùng khách hàng và nhà đầu tư.

Times Riverside có tên pháp lý là Khu đô thị An Tường Riverside, tọa lạc tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 21,5 ha, gồm 349 căn nhà phố, 37 căn biệt thự, 211 căn liền kề, cùng khu nhà ở xã hội, trung tâm thương mại và hệ thống trường học liên cấp.

Theo chủ đầu tư, Times Riverside được phát triển với mục tiêu hình thành một khu đô thị đồng bộ, trong đó không gian nhà ở được kết nối với thương mại, dịch vụ, giáo dục, cảnh quan và các tiện ích công cộng.

Đại biểu cắt băng chúc mừng.

Lấy dòng sông làm trục phát triển không gian

Điểm đáng chú ý trong quy hoạch Times Riverside là lợi thế nằm bên dòng sông Lô được khai thác để hình thành hệ thống không gian mở và cảnh quan cho toàn khu đô thị.

Thay vì phát triển các khu chức năng tách rời, dự án được định hướng tổ chức không gian dựa trên sự kết nối giữa khu ở, cảnh quan và hệ thống tiện ích. Các quảng trường, công viên, vườn chủ đề, tuyến dạo bộ và những lớp cây xanh được bố trí gắn với không gian ven sông.

Triết lý này được VIDEC Group gọi là “Flow of Times – Dòng chảy Thời đại”, lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Lô và những giá trị văn hóa của vùng đất Tuyên Quang.

Theo chủ đầu tư, dòng sông không chỉ đóng vai trò tạo cảnh quan mà còn được xem là một trong những trục chính để tổ chức không gian sống. Từ đó, các khu vực sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, nghỉ ngơi và vận động ngoài trời được kết nối thành chuỗi thay vì bố trí riêng lẻ.

Times Riverside là một trong những dự án mới trong danh mục đầu tư của VIDEC Group.

Đây cũng là cách VIDEC Group hướng tới việc đưa không gian xanh và cảnh quan tự nhiên trở thành một phần của đời sống thường ngày của cư dân.

Cùng với cảnh quan ven sông, Times Riverside được quy hoạch theo mô hình tiện ích “All-in-One”. Trong đó, dự án dự kiến có Quảng trường Thời Đại, Quảng trường Ánh Sáng, hệ thống công viên, các vườn chủ đề, tuyến dạo bộ ven sông, clubhouse, bể bơi vô cực, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hệ thống nhà phố thương mại cũng được bố trí trong tổng thể dự án, hướng tới đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ và kinh doanh của cư dân.

Theo VIDEC Group, thay vì chỉ đầu tư những tiện ích riêng lẻ, doanh nghiệp muốn tạo ra một chuỗi trải nghiệm liên tục, nơi các nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, vui chơi, giao lưu và thương mại có thể được đáp ứng ngay trong phạm vi khu đô thị.

Đáng chú ý, bên cạnh các sản phẩm nhà ở thương mại, quy hoạch dự án còn có nhà ở xã hội, trung tâm thương mại và hệ thống trường học liên cấp. Việc bố trí nhiều chức năng trong cùng dự án được kỳ vọng góp phần hình thành một khu đô thị có khả năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt dài hạn của cư dân thay vì đơn thuần phát triển các sản phẩm nhà ở.

Ông Đỗ Đình Đạt, Phó Bí thư Đảng Uỷ - Chủ tịch phường An Tường chia sẻ tại buổi ra mắt.

Hướng tới hình thành cộng đồng cư dân mới

Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện VIDEC Group cho biết doanh nghiệp xác định Times Riverside không chỉ là dự án phát triển bất động sản mà còn hướng tới xây dựng một không gian sống có chất lượng, gắn với quá trình phát triển đô thị của Tuyên Quang.

“Chúng tôi không đơn thuần phát triển một dự án bất động sản. Điều chúng tôi mong muốn là kiến tạo một không gian sống đủ chất lượng để trở thành niềm tự hào của người dân Tuyên Quang qua nhiều thế hệ”, đại diện VIDEC Group chia sẻ.

Theo chủ đầu tư, dự án có sự tham gia của các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế và quản lý xây dựng. Trong quá trình triển khai, các quy trình BIM, QA/QC cũng được ứng dụng nhằm kiểm soát thiết kế, thi công và chất lượng công trình ngay từ những giai đoạn đầu.

Tại sự kiện ngày 8/8, khách mời được tham quan Phòng Bán hàng, khuôn viên dự án và tìm hiểu quy hoạch thông qua phim 3D. Chuỗi hoạt động trải nghiệm cũng được thiết kế xoay quanh câu chuyện “Flow of Times”, giúp khách hàng hình dung tổng thể định hướng phát triển của khu đô thị.

Sau lễ ra mắt, VIDEC Group cho biết sẽ tiếp tục triển khai thi công và hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Theo kế hoạch được chủ đầu tư công bố, dự án dự kiến bàn giao từ quý III/2027.

Times Riverside là một trong những dự án mới trong danh mục đầu tư của VIDEC Group. Doanh nghiệp cho biết đã có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản và từng triển khai các dự án như Riverside Garden, VIDEC Complex, Green Little Town, Star Tower, Valenta Nguyễn Xiển...

Times Riverside được phát triển với mục tiêu hình thành một khu đô thị đồng bộ.

Việc phát triển Times Riverside được VIDEC Group đặt trong định hướng đầu tư bất động sản gắn với các yếu tố cảnh quan, hạ tầng và nhu cầu của cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống ngày càng chuyển dịch theo hướng chú trọng môi trường, tiện ích và khả năng kết nối, các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ thay vì chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở đang trở thành hướng phát triển được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Với quy mô hơn 21,5 ha cùng lợi thế cảnh quan ven sông Lô, Times Riverside được VIDEC Group kỳ vọng tạo thêm một không gian nhà ở, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng, góp phần bổ sung diện mạo đô thị mới cho Tuyên Quang trong thời gian tới.