Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt 4 đối tượng trộm chó dùng súng tự chế bắn bị thương thượng úy công an

Nhật Huy

TPO - Nhóm 4 đối tượng trộm chó khi bị phát hiện liền dùng súng tự chế chống trả lực lượng Công an xã An Thạnh (TP. Cần Thơ), khiến một cán bộ bị thương đã bị bắt giữ.

Ngày 10/8, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng trộm chó có hành vi manh động, dùng súng tự chế tấn công lực lượng công an khi bị phát hiện.

Trước đó, khoảng 1h ngày 8/8, tổ tuần tra Công an xã An Thạnh gồm 6 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Võ Trọng Hiếu - Phó Trưởng Công an xã, làm tổ trưởng, chia thành 3 nhóm tuần tra trên địa bàn.

trom-9181.jpg
4 đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: CACT.

Khi đến khu vực ấp Phước Hòa A, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn, mang theo bao vải chứa chó. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành, ném lại bao vải rồi dùng súng bắn chó tự chế tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Vụ việc khiến Thượng úy Trần Ngọc Lợi bị thương vùng ngực phải. Sau đó, các đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, truy bắt nhóm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 19 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng trong nhóm trên, gồm: Nguyễn Tấn Lợi (SN 1984), Trần Phúc Hậu (SN 1980), Nguyễn Hoàng Mỹ (SN 1993, cùng ngụ Cần Thơ) và Lê Minh Toàn (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

769345755-988608640889837-3853570944944659862-n-8334.jpg
3 con chó bị các đối tượng bắn trộm.

Công an thu giữ 3 con chó đã chết và 4 khẩu súng bắn chó tự chế và các tang vật liên quan.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thăm hỏi, động viên Thượng úy Trần Ngọc Lợi.

1786336712490-7067924847254879656-7067924847254879656-472fb2ca867abd7d2a76fceb38c3dec6.jpg
Súng tự chế dùng để trộm chó bị công an thu giữ. Ảnh CACT.

Ban Giám đốc Công an TP. Cần Thơ ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Thạnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhật Huy
#Cần Thơ #trộm chó #súng tự chế #thượng úy công an #bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe