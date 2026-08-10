Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Trường Phong - Trần Hoàng

TPO - Ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Sáng 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Xây dựng TP Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

tienphong-108vonguyenphong.jpg
Ông Võ Nguyên Phong.

Theo quyết định, ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Các phó giám đốc sở, gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long (là phó giám đốc Sở Xây dựng trước sáp nhập); Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm (là phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước sáp nhập).

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Võ Nguyên Phong - sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông có nhiều năm công tác tại TP Hà Nội, trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Tháng 8, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Trường Phong - Trần Hoàng
#Thành ủy Hà Nội #Công tác nhân sự #Ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe