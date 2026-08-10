Ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

TPO - Ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Sáng 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Xây dựng TP Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Ông Võ Nguyên Phong.



Theo quyết định, ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội - được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

Các phó giám đốc sở, gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long (là phó giám đốc Sở Xây dựng trước sáp nhập); Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm (là phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước sáp nhập).

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - Võ Nguyên Phong - sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Trị. Ông có nhiều năm công tác tại TP Hà Nội, trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Tháng 8, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.