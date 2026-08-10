Xác minh clip ô tô vượt lên chèn ngã thanh niên đi xe máy

TPO - Một đoạn video ghi lại hình ảnh ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú (Hà Nội). Sau đó, ô tô vượt lên chèn ngã thanh niên đi xe máy ở giữa đường.

Clip được camera hành trình ô tô ghi lại.

Ngày 9/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú (Hà Nội). Sau đó, ô tô vượt lên chèn ngã thanh niên đi xe máy ở giữa đường. Vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày tại đường Trần Phú, hướng Hà Đông - Thanh Xuân.

Trong đoạn video, thanh niên đi xe máy liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe ô tô. Sau đó, ô tô này vượt lên và chèn ngã thanh niên.

Thanh niên dừng xe chặn ô tô giữa đường được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Vụ việc chưa dừng lại, khi nam thanh niên này đuổi theo, chặn đầu xe ô tô trước số 129 Trần Phú. Người dân cho biết vụ việc diễn ra khoảng hơn 30 phút khiến các phương tiện không thể di chuyển được.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang xác minh làm rõ vụ việc.