Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Giám đốc Cơ quan Báo và PT-TH Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Thanh Liêm - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Sáng 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Trần Đức Thắng - chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Liêm (sinh năm 1980) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh - được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Hội nghị cũng công bố quyết định của cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn - Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tân Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - Nguyễn Thanh Liêm - từng là Giám đốc Trung tâm CNTT kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc, Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ VHTT&DL.

Tháng 8/2020, ông Nguyễn Thanh Liêm được UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội.

Ngày 4/11/2021, ông Nguyễn Thanh Liêm được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Mê Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2025, khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Thanh Liêm được Thành ủy Hà Nội chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh.

Ngày 10/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh - giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.