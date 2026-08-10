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Hải Phòng miễn nhiệm, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo thành phố

Nguyễn Hoàn

TPO - HĐND thành phố Hải Phòng vừa miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND đối với ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND đối với ông Vũ Tiến Phụng. Đồng thời, bầu ông Lê Trí Vũ - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ông Đào Trọng Đức giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 10/8, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 về công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Lê Trí Vũ – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu HĐND khóa XVII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND khóa XVII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

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HĐND thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm công tác.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu – Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, kỳ họp đã xem xét, quyết định công tác nhân sự và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND, một Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, các cán bộ lãnh đạo vừa được tín nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Kế thừa truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực, cùng tập thể lãnh đạo HĐND, UBND thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #công tác nhân sự #công tác cán bộ #miễn nhiệm chức vụ

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