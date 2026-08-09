Hải Phòng giảm 544 cơ sở giáo dục công lập

TP Hải Phòng vừa triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Hiện nay, sau hợp nhất, Hải Phòng có 1.324 trường khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập.

Trong đó, nhiều cơ sở giáo dục quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, đầu mối quản lý hành chính chưa hợp lý, quỹ đất nhỏ, chưa tập trung, khó đáp ứng được yêu cầu phát triển thời kỳ mới.

Việc sắp xếp tinh gọn các cơ sở giáo dục là một chiến lược tái tổ chức không gian giáo dục, tối ưu hóa nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, quy hoạch lại trường lớp theo quy mô dân số và phân bố dân cư.

Theo kế hoạch, TP Hải Phòng dự kiến sẽ sắp xếp giảm 544/1.324 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập (giảm 41,1%).

Việc sắp xếp dựa theo nguyên tắc phải phù hợp chính quyền 2 cấp, quy hoạch, dân số; nâng chất lượng, hiệu quả đầu tư, quản trị; không sắp xếp chỉ để giảm đầu mối. Không sáp nhập mầm non - phổ thông, phổ thông - giáo dục thường xuyên, chuyên biệt - đại trà.

TP Hải Phòng dự kiến sẽ giảm 544 cơ sở giáo dục công lập.

Thành phố ưu tiên cơ sở cùng cấp, gần nhau và cùng địa bàn cấp xã. Bảo đảm quyền học tập, không tăng rào cản địa lý, chi phí. Mỗi xã tối thiểu 1 trường mầm non, 1 trường phổ thông, không để học sinh khó khăn không được đến trường.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn lực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, phân cấp gắn trách nhiệm giải trình.

Thành phố cơ bản giữ nguyên phân hiệu, điểm trường, học sinh đang học ở đâu vẫn học ở đó. Xem xét khoảng cách, bán kính phục vụ, cơ sở vật chất và thuận lợi quản lý.

Không sắp xếp trường dự kiến xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao, trường đang xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, trường liên cấp phải xem xét thận trọng, trừ các đặc khu.

Kế hoạch đề ra mục tiêu, trường mới sau sáp nhập gồm 1 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường có quy mô tiệm cận, đạt hoặc vượt. Cụ thể, trường mầm non khoảng 30 lớp, trường tiểu học khoảng 40 lớp, trường THCS khoảng 45 lớp, trường phổ thông 2 cấp khoảng 50 lớp. Việc sắp xếp phải hướng tới tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường và chất lượng giáo dục.

Đối với 82 trường THPT công lập, không giảm đầu mối, tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô, xây dựng bổ sung trường THPT công lập, từng bước giảm áp lực tuyển sinh lớp 10.

Không làm xáo trộn việc học

Ông Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, việc sắp xếp cơ sở giáo dục dựa trên 3 yêu cầu cốt lõi. Đó là, giảm đầu mối quản lý nhưng không giảm điểm học thuận lợi. Sắp xếp tổ chức nhưng không làm xáo trộn việc học, tinh gọn bộ máy nhưng phải nâng cao chất lượng và trách nhiệm phục vụ.

Không lấy số lượng trường giảm làm thước đo duy nhất, thước đo cuối cùng là quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục, hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục tại Hải Phòng phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới 2026-2027.

Mỗi địa phương là một đơn vị hành động, mỗi người đứng đầu là một đầu mối chịu trách nhiệm, mọi khó khăn phải có địa chỉ xử lý và thời hạn giải quyết.

Ông Nguyễn Minh Hùng yêu cầu, UBND cấp xã xây dựng, ban hành đề án sắp xếp theo mẫu chung, tên trường mới ưu tiên theo hướng lấy tên trường chính. Ban hành quyết định đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân sự hỗ trợ theo phân cấp, tiêu chuẩn, quy trình.

Tổ chức hội nghị thông tin phương án đến cán bộ, giáo viên và tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ. Hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 20/8, bảo đảm hoạt động nhà trường ổn định, không ảnh hưởng khai giảng năm học 2026 - 2027.

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