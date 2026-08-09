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Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương cao nhất 29,7 điểm

Nghiêm Huê

TPO - Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại Thương tiếp tục duy trì ở mức cao năm nay. Theo đó, tại Trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25 đến 29,7 điểm.

Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2026. Điểm trúng tuyển tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo đó, tại Trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25 đến 29,7 điểm.

Mức điểm cao nhất là 29,7 điểm đối với Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại. Tiếp theo là Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh ở mức 29,5 điểm. Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

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Trường Đại học Ngoại thương tư vấn thông tin tuyển sinh cho thí sinh. Ảnh: NTCC

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66/40 điểm. Trong đó môn Toán được nhân hệ số 2. Đối với các ngành/chương trình xét tuyển theo thang điểm 40, không áp dụng chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) và các tổ hợp xét tuyển khác.

Tại Phân hiệu TPHCM, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26,8 đến 28,5 điểm.

Năm 2026, trường tiếp tục xét tuyển cho Cơ sở Quảng Ninh với điểm trúng tuyển giữ ổn định như năm 2025 là 23 điểm, trong đó điểm trúng tuyển được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác.

Điểm chuẩn như sau:

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Nguồn: Trường Đại học Ngoại thương

Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương thực hiện tuyển sinh theo 4 phương thức theo Thông tin tuyển sinh đã công bố. Kết quả trúng tuyển được xác định trên cơ sở kết quả xét tuyển chung, bảo đảm tuân thủ Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các quy định tuyển sinh của nhà trường.

Đối với các phương thức có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ được quy đổi thành điểm môn Ngoại ngữ để tham gia xét tuyển, không phải điểm cộng vào tổng điểm xét tuyển. Theo bảng quy đổi năm 2026, IELTS 6.5 tương đương 8,5 điểm và IELTS từ 8.0 trở lên tương đương 10 điểm môn Tiếng Anh.

Đối với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: thực hiện theo bảng quy đổi điểm do Trường đã công bố; không áp dụng mức chênh lệch điểm giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác của trường;

Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: áp dụng mức chênh lệch 01 điểm giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác của trường với các chương trình đào tạo xét tuyển theo thang điểm 30 tại Trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu TPHCM; không áp dụng mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các chương trình đào tạo xét tuyển theo thang điểm 40 tại Trụ sở chính Hà Nội và các chương trình đào tạo tại Cơ sở Quảng Ninh.


Nghiêm Huê
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