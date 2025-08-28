Tuyển sinh bổ sung và những nghịch lí

TP - Ngay sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, một số trường đại học (ĐH) từ công lập tới trường tư thục đã công bố chỉ tiêu tuyển bổ sung; có trường có số lượng nguyện vọng đăng kí “khủng”.

Trường ĐH Công Thương TPHCM xét tuyển bổ sung hai ngành công nghệ chế biến thủy sản và công nghệ vật liệu, vốn khó tuyển sinh trong nhiều năm qua. Để hút thí sinh, trường tặng 50% học phí học kì 1 cho thí sinh trúng tuyển bổ sung vào ngành này.

Ghi nhận cho thấy, năm nay số thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐH Công Thương TPHCM trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT tăng đột biến với 178.294 nguyện vọng (gấp 2,5 lần so với năm ngoái). Tuy nhiên, số nguyện vọng 1 (là nguyện vọng thí sinh yêu thích nhất) đăng kí vào trường chưa tới 10% (13.308 nguyện vọng).

Thí sinh tìm hiểu thông tin lựa chọn nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2025. Ảnh: NHƯ Ý

Dù tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay “khủng”, nhưng chỉ có 13.308 nguyện vọng 1, có 16.359 nguyện vọng 2, có 17.192 nguyện vọng 3. Có 41.307 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường từ 10 nguyện vọng trở lên. Điểm chuẩn Trường ĐH Công Thương TPHCM năm nay dao động 17-24,5/30 điểm xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hai ngành tuyển bổ sung có điểm chuẩn thấp nhất trường.

Trường ĐH CMC xét tuyển 300 chỉ tiêu bổ sung cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy theo 3 phương thức. Điểm nhận hồ sơ xét học bạ dao động từ 27,30-31,40/40 điểm; phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp từ 24-28,66/40 điểm; xét kết quả kì thi đánh giá năng lực của trường là 46,10-54,10/80 điểm.

Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển từ 19,5-20/30 điểm đối với xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) xét tuyển bổ sung khoảng 300 chỉ tiêu và kết thúc nhận hồ sơ đợt 1 vào ngày 26/8.

Dự kiến có 4 đợt xét tuyển bổ sung. Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì xét tuyển bổ sung cho hầu hết các ngành đào tạo với điểm nhận hồ sơ 15. Hàng loạt trường ĐH ngoài công lập tại TPHCM cũng thông báo tuyển bổ sung gần như 100% các ngành đào tạo. Trong số các ngành tuyển bổ sung, có nhiều ngành “nóng” như thương mại điện tử, y khoa, logistics và chuỗi cung ứng, khoa học máy tính, công nghệ bán dẫn…

Thí sinh lại chạy đi đâu?

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đến ngày 27/8, cả nước có 592.000 thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Năm 2024, kết thúc tuyển sinh đợt 1, có hơn 551.000 thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống.

Năm nay, thời gian xác nhận đến ngày 30/9 và số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống cũng nhiều hơn năm trước khoảng 100.000 em. Tổng số thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ năm nay là gần 850.000 em, sau khi lọc ảo, có khoảng 773.000 thí sinh trúng tuyển ĐH và CĐ (số liệu này chưa tách số thí sinh trúng tuyển vào các trường CĐ; năm nay, các trường CĐ trên cả nước tham gia xét tuyển chung trên hệ thống của Bộ GD&ĐT).

Năm 2024, số thí sinh xác nhận nhập học đạt 81% so với số lượng thí sinh trúng tuyển đợt 1; số thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học khoảng 122.000 em; có 113 trường ĐH thông báo tuyển bổ sung ít nhất hơn 28.000 sinh viên.

Do số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tăng khoảng 15% so với năm 2024 nhưng chỉ tổng chỉ tiêu của các trường ĐH cũng tăng tương ứng, vì vậy các chuyên gia dự báo tỉ lệ thí sinh xác nhận nhập học năm nay tương đương năm 2024, khoảng trên dưới 80%.

Năm nay, không xét tuyển sớm, số lượng thí sinh trúng tuyển nguyện vọng dự phòng có thể sẽ cao hơn năm trước. Thí sinh sẽ cân nhắc việc lựa chọn giữa theo đuổi nguyện vọng yêu thích hay nhập học nguyện vọng “chống cháy” , đây là bài toán cho các trường ĐH.

Trong bối cảnh học phí tăng theo quy định chung, khó khăn về chỗ ở, chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn, nhiều gia đình cân nhắc gánh nặng tài chính theo đuổi ĐH và học nghề. Dự báo, nhiều trường ĐH tiếp tục thiếu người học.