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Pháp luật

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Dựng đơn hàng hải sản ‘khống’, huy động hơn 50 tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ

Thu Hiền

TPO - Hứa trả lợi nhuận lên tới 80 triệu đồng cho mỗi tỷ đồng góp vốn trong 5-10 ngày, Phạm Thị Hương đã khiến nhiều người tin tưởng chuyển tổng cộng hơn 50 tỷ đồng rồi cắt liên lạc.

Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định trên 50 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, Hương đưa ra thông tin cần huy động vốn để nhập số lượng lớn hải sản từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container ra Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ.

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Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan Công an.

Để tạo niềm tin, Hương cam kết sau khi giao hàng thành công sẽ hoàn trả vốn và chia lợi nhuận cao cho người góp vốn. Tùy từng đơn hàng, thời gian hoàn vốn từ 5, 10 đến 30 ngày, với mức lợi nhuận thường được Hương đưa ra là 80 triệu đồng/1 tỷ đồng trong 5-10 ngày.

Hương còn thuê nhà mở một cửa hàng kinh doanh hải sản tại huyện Yên Thành (cũ), đồng thời tự tạo các đơn hàng “khống” với số lượng hàng lên tới hàng trăm tấn rồi gửi cho những người được Hương nhắm đến để huy động vốn.

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hương để góp vốn kinh doanh. Tổng số tiền Hương huy động được lên tới hơn 50 tỷ đồng.

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Đối tượng Phạm Thị Hương.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định số tiền này không được Hương sử dụng để nhập hải sản như cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân. Đến cuối tháng 5/2026, khi không còn khả năng chi trả, Hương tuyên bố “vỡ nợ” rồi cắt đứt liên lạc với các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, Hương từng có một tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và hiện đang được hoãn thi hành án.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn huy động vốn, hứa trả lợi nhuận cao không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Ban đầu, đối tượng có thể trả cả tiền gốc và lợi nhuận đúng cam kết để tạo lòng tin. Sau đó, khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng tiếp tục kêu gọi góp vốn với số tiền lớn hơn.

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Phạm Thị Hương thuê nhà mở 1 cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động huy động vốn của mình.

Thậm chí, có người còn lấy tiền cá nhân, vay mượn hoặc huy động thêm từ bạn bè để tiếp tục đầu tư với hy vọng hưởng phần lợi nhuận chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Thị Hương và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thu Hiền
#lừa đảo #huy động vốn #hải sản #người phụ nữ #Nghệ An #vỡ nợ #bắt giữ

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