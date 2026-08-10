Nữ doanh nhân chi 2,5 tỷ đồng 'chạy án' cho thuộc cấp

TPO - Tin lời người đàn ông có quan hệ với cán bộ tố tụng, nữ chủ tịch công ty chi 2,5 tỷ đồng nhờ lo lót, “chạy án” cho thuộc cấp. Kết quả, tiền mất, chạy án bất thành, bản thân vướng vào lao lý.

N.T.T.L tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đưa hối lộ”.

Vụ án được phát hiện vào tháng 12/2025 tại TPHCM. Đáng chú ý, trong vụ án này, một nữ doanh nhân bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” liên quan đến hành vi đưa 2,5 tỷ đồng để nhờ “chạy án” cho thuộc cấp nhưng "phi vụ" này không thành.

Theo hồ sơ vụ án, B.T.H. (SN 1976, quê Thanh Hóa) được bạn bè giới thiệu N.T.T.L. (SN 1994, ngụ TPHCM) là người có nhiều mối quan hệ, thường xuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp tài sản, đất đai và những việc khác. Thời điểm này, bà H. muốn tìm người lo lót, xin giảm án cho nhân viên của bà H. đang bị xử lý trong vụ án khác.

Sau nhiều lần đưa tiền cho L., nhưng do L, lừa đảo nên không thực hiện việc xin giảm án cho các nhân viên bà H., bà H. quyết định đòi lại 2,5 tỷ đồng đã đưa cho L. để “lo lót, chạy án”. Tuy nhiên, L. đã bỏ trốn.

Tại kết luận điều tra, ông L. bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, bà H. bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, với số tiền chịu trách nhiệm hình sự là 2,5 tỷ đồng.