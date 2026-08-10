Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nữ doanh nhân chi 2,5 tỷ đồng 'chạy án' cho thuộc cấp

Tân Châu

TPO - Tin lời người đàn ông có quan hệ với cán bộ tố tụng, nữ chủ tịch công ty chi 2,5 tỷ đồng nhờ lo lót, “chạy án” cho thuộc cấp. Kết quả, tiền mất, chạy án bất thành, bản thân vướng vào lao lý.

lu.png
N.T.T.L tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 56 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đưa hối lộ”.

Vụ án được phát hiện vào tháng 12/2025 tại TPHCM. Đáng chú ý, trong vụ án này, một nữ doanh nhân bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” liên quan đến hành vi đưa 2,5 tỷ đồng để nhờ “chạy án” cho thuộc cấp nhưng "phi vụ" này không thành.

Theo hồ sơ vụ án, B.T.H. (SN 1976, quê Thanh Hóa) được bạn bè giới thiệu N.T.T.L. (SN 1994, ngụ TPHCM) là người có nhiều mối quan hệ, thường xuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến tranh chấp tài sản, đất đai và những việc khác. Thời điểm này, bà H. muốn tìm người lo lót, xin giảm án cho nhân viên của bà H. đang bị xử lý trong vụ án khác.

Sau nhiều lần đưa tiền cho L., nhưng do L, lừa đảo nên không thực hiện việc xin giảm án cho các nhân viên bà H., bà H. quyết định đòi lại 2,5 tỷ đồng đã đưa cho L. để “lo lót, chạy án”. Tuy nhiên, L. đã bỏ trốn.

Tại kết luận điều tra, ông L. bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, bà H. bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, với số tiền chịu trách nhiệm hình sự là 2,5 tỷ đồng.

Tân Châu
#Chạy án #Đưa hối lộ #Bùi Thị Hà #Nguyễn Trung Thế Lữ #Lo lót chạy án #Án treo #Mua bán nợ #Đòi nợ thuê #2 #5 tỷ đồng #Nữ doanh nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe