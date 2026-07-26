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Tận thấy rừng sâm Ngọc Linh trong khu căn cứ cách mạng xưa

Tiền Lê

TPO - Để vào rừng sâm Ngọc Linh trong khu căn cứ cách mạng Tỉnh uỷ Kon Tum cũ (địa phận thuộc xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) phải có người dẫn đường, bởi bao quanh đây là vô số thép gai, các loại bẫy của người Xơ Đăng để chống trộm.

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Ngọc Linh là khối núi cao nhất miền Trung và Tây Nguyên, được ví như "nóc nhà Tây Nguyên".
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Xã Măng Ri với các ngôi làng giữa lưng chừng núi, đẹp vô cùng﻿.
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Đường vào khu Căn cứ Tỉnh uỷ Kon Tum cũ. Đây là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Rừng nguyên sinh bao quanh Căn cứ Tỉnh uỷ Kon Tum cũ.
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Trong rừng có vô số những thân gỗ lớn, đường kính có cây 5 người ôm mới xuể.
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Rừng trên núi Ngọc Linh mát lạnh với những cơn mưa phùn nên thảm thực vật quanh đây vô cùng phong phú, đa dạng.
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Nhờ những dòng suối mát lạnh mà cây cỏ quanh núi Ngọc Linh trĩu quả.
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Trước năm 1959, Ban Cán sự Đảng tỉnh Kon Tum cũ (Tỉnh uỷ) đóng tại căn cứ Nước Chè, xã Đăk Xlò (thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ). Cuối năm 1959, Ban Cán sự Đảng tỉnh Kon Tum cũ do đồng chí Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên) làm Bí thư chuyển đến lập căn cứ tại khu vực suối Đăk Y Hai, xã Măng Ri cho đến năm 1972.
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Đây là nơi có giá trị chiến lược về chính trị và quân sự; được nhân dân đùm bọc, che chở, giúp đỡ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Trong giai đoạn 1959-1972, Tỉnh uỷ Kon Tum cũ đã tổ chức thành công 4 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đề ra chiến lược, sách lược quan trọng để lãnh đạo quân và dân địa phương tham gia kháng chiến, giành nhiều thắng lợi.
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Vườn sâm Ngọc Linh bên khu căn cứ được rào thép gai, cùng rất nhiều loại bẫy của người Xơ Đăng để chống kẻ trộm vào vườn sâm. Tới đây phải có người dẫn đường, nếu không rất nguy hiểm.
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Giờ đây, quanh khu căn cứ là những củ sâm Ngọc Linh vô cùng giá trị, giúp bà con người Xơ Đăng phát triển kinh tế.
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Ông A Trung - Phó Chủ tịch HĐND xã Măng Ri giới thiệu về vườn sâm Ngọc Linh của xã trên khu căn cứ.
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Củ sâm Ngọc Linh khẳng khiu nhưng vô cùng giá trị.
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Một cây sâm Ngọc Linh đang kết quả.
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Củ sâm Ngọc Linh đã trên 10 năm tuổi được người dân thu hoạch.
Tiền Lê
#sâm Ngọc Linh #căn cứ cách mạng #Tỉnh uỷ Kon Tum #vườn sâm #khu căn cứ #kháng chiến #xã Măng Ri #đột nhập #giá trị cao

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