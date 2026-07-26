Tận thấy rừng sâm Ngọc Linh trong khu căn cứ cách mạng xưa

TPO - Để vào rừng sâm Ngọc Linh trong khu căn cứ cách mạng Tỉnh uỷ Kon Tum cũ (địa phận thuộc xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) phải có người dẫn đường, bởi bao quanh đây là vô số thép gai, các loại bẫy của người Xơ Đăng để chống trộm.