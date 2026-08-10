Hàng trăm tỷ đồng mà bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh chiếm đoạt của nhà đầu tư đã đi đâu?

TPO - Sau khi nhận tiền huy động vốn từ nhà đầu tư, bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh sử dụng hàng trăm tỷ đồng đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp, mua tài sản, bất động sản.

Mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản và trả hoa hồng

Như Tiền Phong đưa tin, ngày mai (11/8), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án xác định, bị cáo Hạnh đưa thông tin gian dối về dự án Sâm Ngọc Linh nhằm huy động từ 1.213 nhà đầu tư với tổng vốn hơn 1.279 tỷ đồng. Đến thời, điểm bị khởi tố, điều tra, tổng tiền gốc bị cáo trả cho nhà đầu tư hơn 441 tỷ đồng và lãi hơn 164 tỷ đồng.

Số còn lại, Hạnh sử dụng hơn 52 tỷ đồng vào mua cây Sâm Ngọc Linh; chi trả 158 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu người huy động vốn; sử dụng 66 tỷ đồng vào việc mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của công ty hơn 43 tỷ đồng; sử dụng vào đặt cọc, mua bán bất động sản 125 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Cụ thể, đối với bất động sản, Hạnh mua quyền sử dụng đất tại B7 Lô E9, phường Cầu Giấy, Hà Nội, diện tích 131,2m2 của vợ chồng ông Lê Văn Hoạt (ở phường Định Công) với giá 24,8 tỷ đồng; mua căn hộ diện tích 75m tại Khu đô thị mới Bắc Quốc Lộ 32, xã Hoài Đức, của bà Tạ Thị Kim Quy và ông Phạm Sỹ Đào (ở phường Giảng Võ) với giá 6,5 tỷ đồng.

Hạnh còn mua hai căn chung cư 3911 diện tích 91,1m và căn 3912 diện tích 90,9m tại tháp B tòa C6, Dự án tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở và nhà trẻ Starcity Center (đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa cũ) với giá 12 tỷ đồng; mua quyền sử dụng đất tại khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, tổng số tiền 36,6 tỷ đồng; mua hai mảnh đất 1433m2 và 1383,6m2 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, trị giá 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hạnh cũng mua ô tô nhãn hiệu Mercedes S450 BKS 30F - 62778 và ô tô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser BKS 30H-54301.

Một số người liên quan không còn ở nơi cư trú

Tại Cơ quan điều tra, Hạnh cho biết, số tiền do các nhà đầu tư nộp vào công ty để đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh nhưng do dự án chưa phát sinh lãi, bị cáo sử dụng để đặt cọc mua, bán bất động sản với hi vọng có thể phát sinh lợi nhuận.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Hạnh sử dụng tiền để mua tài sản và bất động sản nhưng sau khi mua, người này đã bán hết, lấy tiền duy trì hoạt động của công ty, chi trả lãi suất cho các nhà đầu tư... Hiện nay Hạnh không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý Hạnh về tội "Rửa tiền".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt giam bà Phạm Mỹ Hạnh.

Đối với một số người liên quan vụ án, cơ quan tố tụng xác định trường hợp ông Phạm Thanh Tùng là "trung gian" môi giới hưởng hoa hồng số tiền 98 tỷ đồng. Công an phường 3, TP HCM và đại diện gia đình Phạm Thanh Tùng cho hay Tùng đã vắng mặt khỏi nơi cư trú từ năm 2019, hiện không biết đang ở đâu. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự đối với Phạm Thanh Tùng về hành vi đồng phạm với Phạm Mỹ Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tương tự là nhóm người Thân Quang Thành, Dương Ngô Anh, Ngô Văn Long, Trương Thị Giang, Hoàng Văn Long (có vai trò trung gian), Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng tất cả đều không có mặt tại địa phương. Do đó, chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý theo quy định.