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Ông Trần Đức Hải làm Giám đốc Sở Công thương Hà Nội

Trần Hoàng - Trường Phong

TPO - Ông Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Ông Trần Đức Hải (sinh ngày 31/1/1975) có quá trình công tác gắn bó nhiều năm với Thủ đô. Từ năm 1996 đến năm 2020, ông Trần Đức Hải là cán bộ công tác trong ngành Du lịch, Văn hóa, Thể thao của tỉnh Hà Tây (cũ) và thành phố Hà Nội, từng là Chánh Văn phòng Sở Du lịch Hà Tây, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội.

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Ông Trần Đức Hải - tân Giám đốc Sở Công thương Hà Nội

Tháng 6/2020 đến tháng 7/2025, ông Trần Đức Hải giữ chức Bí thư Huyện ủy Đan Phượng.

Tháng 7/2025, khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, ông Trần Đức Hải được Thành ủy Hà Nội chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn.

Ngày 10/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Đức Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội.

Trần Hoàng - Trường Phong
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