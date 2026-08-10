Thái Lan chưa hết ám ảnh vụ thảm sát trường học, cựu nghị sĩ lại nổ súng vào quan chức

TPO - Sáng nay (10/8), một vụ nổ súng xảy ra tại trụ sở chính quyền địa phương ở vùng ngoại ô thủ đô Thái Lan. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau thảm sát kinh hoàng trong trường học ở cùng tỉnh.

Hiện trường vụ nổ súng vào quan chức ngày 10/8. (Ảnh: The Nation)

Thiếu tướng Dejrapee Kongdee - Tư lệnh cảnh sát tỉnh Nonthaburi, cho biết nghi phạm là một cựu nghị sĩ. Người này đã nhắm vào một quan chức cấp cao của tỉnh và tài xế của ông.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ông Thongchai Yenprasert - quan chức phụ trách hành chính tỉnh Nonthaburi, cùng tài xế bị thương do trúng đạn.

Cả hai được đưa đến bệnh viện để điều trị, nhưng ông Thongchai sau đó tử vong tại bệnh viện.

Nghi phạm Chalong Riewrang - cựu nghị sĩ tỉnh Nonthaburi, ra đầu thú sau khi nổ súng.

Nghi phạm cho biết nạn nhân từng là bạn thân, nhưng mâu thuẫn nảy sinh về vấn đề nợ nần và chính trị liên quan đến vấn đề tranh cử, báo The Nation đưa tin.

Vụ án xảy ra khi Thái Lan vẫn đang chấn động vì vụ thảm sát do thiếu niên 14 tuổi gây ra hôm 7/8. Đối tượng nổ súng tại nhà trước khi tấn công trường Debsirin Nonthaburi, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm tay súng, và hơn 20 người bị thương.

Học sinh Thái Lan đã trở lại trường học từ sáng nay. Một số em phải đi qua máy dò kim loại và trải qua các biện pháp kiểm tra an ninh khác. Thủ tướng Anutin Charnvirakul nhắc lại quyết tâm siết chặt kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng đẫm máu.

Tại trường Debsirin ở Bangkok - cơ sở cùng hệ thống với ngôi trường xảy ra vụ xả súng hôm 7/8, giới chức đã lắp đặt máy dò kim loại và tăng cường an ninh khi học sinh trở lại lớp học.

Hiệu trưởng Withan Promsintusak cho biết lực lượng chức năng đã hành động ngay sau vụ tấn công, triển khai kiểm tra vũ khí nhằm trấn an phụ huynh và bảo vệ học sinh.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngôi trường, nơi đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất, lại có thể xảy ra chuyện như vậy”, ông nói.

Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết sẽ xây dựng các quy định mới về an toàn trường học trong vòng 3 tháng tới. Các biện pháp dự kiến bao gồm kiểm tra sức khỏe tâm thần, diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, các biện pháp giải quyết tình trạng bắt nạt học đường, đồng thời tăng cường phát hiện vũ khí và những vật dụng bị cấm.

Thủ tướng Anutin cũng yêu cầu tăng cường thực thi quy định đối với những người mang súng ở nơi công cộng, cho biết cảnh sát sẽ lập các chốt kiểm soát trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp. Chiến dịch này bao gồm siết chặt việc sở hữu, mang theo và sử dụng súng.

“Không ai có quyền mang súng, đặc biệt là ở nơi công cộng”, ông Anutin nói với các phóng viên, đồng thời nhấn mạnh rằng lý do mang súng để tự vệ không thể được xem là một lời biện minh.

Theo ước tính năm 2017 của tổ chức Small Arms Survey, Thái Lan có khoảng 10,3 triệu khẩu súng thuộc sở hữu dân sự, tương đương khoảng 15 khẩu súng trên 100 người. Đây là tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.

Theo các chuyên gia, hệ thống cấp phép hiện nay của Thái Lan chưa yêu cầu kiểm tra sức khỏe tâm thần đối với những người xin sở hữu súng; cho phép người từ 20 tuổi sở hữu vũ khí và không yêu cầu đánh giá định kỳ đối với những người đã được cấp giấy phép.