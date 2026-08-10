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Công tác cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Ông Trần Văn Hiệp - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng - được giao quyền giám đốc ban này sau khi ông Nguyễn Nhân Bản xin nghỉ việc. Đây là đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 2 dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn.

Ngày 10/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định giao quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh này đối với ông Trần Văn Hiệp - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh.

Quyết định có hiệu lực đến khi tỉnh bổ nhiệm người đứng đầu ban.

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Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định công tác cán bộ đối với ông Trần Văn Hiệp.

Ông Trần Văn Hiệp là kỹ sư xây dựng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lâm Đồng trước khi sáp nhập, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn quản lý dự án và Kiểm định giao thông vận tải Lâm Đồng.

Cũng tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Nhân Bản - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1. Sau khi nghỉ việc, ông Bản được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

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Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định nghỉ việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Nhân Bản.

Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng ông Trần Văn Hiệp được giao quyền giám đốc, đồng thời yêu cầu ông khẩn trương bắt tay vào công việc, thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu đầy đủ, không để công việc bị gián đoạn, ảnh hưởng tiến độ các dự án.

Trước đó, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã tiếp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Nhân Bản - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Trong đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ ngày 20/7, ông Nguyễn Nhân Bản đề nghị được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Nhân Bản từng giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông (cũ) giai đoạn 2020-2024, sau đó được điều động làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông. Sau khi 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông hợp nhất, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 10/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Đây là đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 2 dự án cao tốc trọng điểm Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #quyền giám đốc #Trần Văn Hiệp #giao quyền #cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc #cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương #công tác cán bộ

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