'Áo xanh' Bắc Ninh giúp người dân rời nhà, nhường đất làm sân bay Gia Bình

TPO - Tại xã Lương Tài, những đoàn viên, thanh niên Bắc Ninh khoác áo xanh, đẫm mồ hôi giúp người dân chuyển từng món đồ, rời ngôi nhà thân thuộc để nhường đất thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Đẫm mồ hôi giúp người dân chuyển nhà

Đầu giờ sáng 10/8, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại thôn Bái Giang cũ (nay là thôn Tân Lãng), xã Lương Tài. Họ không mang theo những món quà lớn, chỉ có đôi tay, sức trẻ và mong muốn được cùng người dân chuyển từng chiếc giường, chiếc tủ, bàn ghế… đến nơi ở tạm cư, nhường đất phục vụ dự án sân bay Gia Bình.

6h sáng, khi nhiều người còn chưa bắt đầu một ngày làm việc, Lê Xuân Phú - sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, đã có mặt tại thôn Bái Giang cũ.

Áo xanh tình nguyện nhanh chóng thấm đẫm mồ hôi khi Phú cùng các bạn trẻ lần lượt bê những vật dụng nặng từ trong nhà ra xe. Chiếc bàn, ghế, giường ngủ, tủ quần áo… những món đồ gắn bó với cuộc sống của một gia đình giờ được đôi tay của những người trẻ cẩn thận chuyển đi.

“6h sáng nay, em có mặt ở đây để giúp người dân. Dự kiến em sẽ hỗ trợ bà con cả ngày”, Phú nói, tay lau vội giọt mồ hôi đang lăn trên mặt.

Lê Xuân Phú - sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh giúp người dân di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư. Ảnh: Nguyễn Thắng

Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng không hề nhẹ nhàng. Có những chiếc tủ lớn phải cần vài người cùng nâng. Có những món đồ được gia đình nâng niu, giữ gìn nhiều năm nên các bạn trẻ phải di chuyển thật cẩn thận để tránh hư hỏng. Mệt, nhưng Phú bảo em thấy vui.

“Em rất vui khi giúp được bà con và chung tay góp sức cùng tỉnh nhà thực hiện dự án trọng điểm quốc gia sân bay Gia Bình. Đây là lần đầu tiên em đến xã Lương Tài tình nguyện giúp người dân nhưng em cảm thấy rất ý nghĩa”, Phú chia sẻ.

Theo Phú, trong đội tình nguyện còn có 7 sinh viên cùng lớp tham gia hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa. Những ngày này, các bạn trẻ đều làm việc với tinh thần hăng say, bởi với họ, đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện mà còn là cơ hội để tuổi trẻ được góp sức vào một công trình lớn của quê hương.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thôn Bái Giang cũ di chuyển đến nơi ở tạm cư.

﻿Ảnh: Nguyễn Thắng

Cách đó không xa, anh Nguyễn Thế Thịnh - giảng viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, cũng đang cùng đoàn viên, thanh niên vận chuyển đồ đạc cho một gia đình.

Anh Thịnh là một trong những người tham gia đội hình tình nguyện do Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thành lập để hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, giải phóng mặt bằng.

“Tôi muốn giúp đỡ bà con nên quyết định tham gia đội tình nguyện của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Tôi rất xúc động và mong muốn chia sẻ khó khăn, vất vả của bà con trong quá trình di chuyển nhà cửa đến nơi ở tạm cư phục vụ dự án sân bay Gia Bình”, anh Thịnh nói. Vừa dứt lời, anh cùng các bạn trẻ nhanh tay bê một chiếc tủ quần áo lên xe tải.

Sẵn sàng có mặt khi người dân cần

Trong ngôi nhà hai tầng, chị Nguyễn Thị Xuân ở thôn Bái Giang cũ tất bật chuẩn bị những món đồ cuối cùng để chuyển đến nơi ở tạm cư. Gia đình chị là một trong những hộ đầu tiên của thôn di chuyển để nhường đất phục vụ dự án sân bay Gia Bình.

Sáng hôm nay, gần 10 đoàn viên, thanh niên có mặt tại nhà chị, người vận chuyển đồ, người sắp xếp, người hỗ trợ gia đình đưa tài sản lên xe. Nhìn những bóng áo xanh thoăn thoắt trong nhà, chị Xuân không giấu được xúc động.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang hỗ trợ gia đình chị Xuân. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Gia đình tôi rất cảm ơn các bạn trẻ đã giúp đỡ vận chuyển các vật dụng trong nhà đến nơi ở tạm cư. Tuy lưu luyến nơi ở cũ, nhưng sự giúp đỡ của các bạn đoàn viên khiến gia đình rất cảm động. Chúng tôi thấy được sự nhiệt tình, hăng hái đồng hành cùng người dân khi cần giúp đỡ”, chị Xuân chia sẻ.

Anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, phát huy truyền thống xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác di dời, giải phóng mặt bằng, với khoảng 500 người.

Đây là hoạt động tình nguyện thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Bắc Ninh.

Anh Hà Thái Sơn – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh động viên người dân nhường đất cho dự án sân bay Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo anh Sơn, với sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, các đội hình thanh niên sẽ trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực tại cơ sở thông qua nhiều phần việc như tuyên truyền, vận động người dân; hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình di dời tài sản, chỉnh lý hồ sơ, vệ sinh môi trường sau di dời và tham gia những phần việc phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Quan trọng hơn, qua những việc làm cụ thể, màu áo xanh thanh niên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Đoàn viên trong đội tình nguyện không quản trời nắng nóng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. Ảnh: Nguyễn Thắng.

“Ngày mai, nơi những ngôi nhà hôm nay lần lượt được di chuyển, một công trình lớn sẽ hình thành. Sân bay Gia Bình sẽ mở ra những kết nối mới, những cơ hội phát triển mới cho Bắc Ninh. Còn với những đoàn viên, thanh niên đã có mặt trong ngày hôm nay, ký ức đẹp nhất có lẽ không nằm ở việc họ đã bê được bao nhiêu món đồ. Mà là họ đã từng có mặt đúng lúc người dân cần”, anh Sơn nhấn mạnh.