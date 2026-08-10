Cô gái Ê đê khởi nghiệp với ẩm thực quê nhà

TPO - Cô gái Ê đê ở xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk đã biến các món ăn dân dã trong bữa cơm hằng ngày thành đặc sản thu hút du khách gần xa, góp phần gìn giữ nét văn hóa độc đáo của đồng bào Tây Nguyên.

Trong gian bếp, chị H’Yip Niê (đoàn viên Chi đoàn Buôn Niêng 2, xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) đang tất bật chế biến những món ăn truyền thống. Các nguyên liệu như lá mì, đu đủ, rau rừng, thịt heo, cà đắng, hoa chuối, ớt xiêm, sả... được bày biện cẩn thận.

Chị H’Yip (thứ 2, trái qua) khởi nghiệp mô hình quán cơm ẩm thực đồng bào Ê đê.

Chị cho biết, mùa nào thức ấy, các loại nguyên liệu này trong buôn rất dồi dào. Chị có thể lên thực đơn đa dạng, phong phú các món để khách lựa chọn.

Trước đây, những lúc rảnh rỗi, gia đình tụ họp cùng làm món ăn vặt đu đủ giã chua cay. Món ăn này giờ được nhiều thực khách yêu thích.

Các món ăn được chế biến theo bí quyết gia truyền, đậm đà với vị đặc trưng.

Nhận thấy ngày càng có nhiều người dân và khách du lịch muốn thưởng thức các món ăn truyền thống, chị H’Yip đã xây dựng mô hình quán cơm ẩm thực đồng bào Ê đê. Theo chị, bản thân mong muốn phát triển kinh tế gia đình ngay trên quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc ẩm thực của đồng bào mình.

Để có nguồn nguyên liệu đúng vị, ngoài “của nhà làm được”, chị đến các buôn của người Ê đê mua các nguyên liệu theo mùa. Các món ăn được chị nấu theo cách của người Ê đê, có sự điều chỉnh nhẹ nhằm giảm độ cay, đắng cho phù hợp với thực khách. Chị luôn thay đổi thực đơn để du khách được trải nghiệm đa dạng các món ăn.

Đu đủ giã chua ngọt được nhiều thực khách yêu thích.

Lựa chọn món gỏi cà đắng, lá mì xào, đu đủ giã chua ngọt, chị Nguyễn Thị Huyền (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, chị rất mê ẩm thực của đồng bào các dân tộc nơi đây. Những món ăn dân dã của người Ê đê nay đã trở thành đặc sản níu chân du khách. Họ chế biến theo bí quyết gia truyền, đậm đà với vị đặc trưng cay, đắng, chua, hòa quyện trong từng món ăn.

Ẩm thực của người Ê đê là sự hòa trộn tinh tế của thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống, với bí quyết nấu nướng đặc biệt. Quán của chị H’Yip dần tạo được dấu ấn riêng, thu hút đông đảo thực khách trong và ngoài địa phương.

Chị H’Yip cho biết, để có nguồn vốn khởi nghiệp, chị vay vốn thông qua tổ vay vốn do Đoàn xã Ea Nuôl quản lý. Nguồn vốn này đã giúp chị có điều kiện đầu tư ban đầu, xây dựng cơ sở, mua sắm dụng cụ và từng bước ổn định hoạt động kinh doanh.

Mô hình sản xuất rượu cần của chị H'Yip.

Nhận thấy tiềm năng từ sản phẩm truyền thống, chị H'Yip Niê tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất rượu cần với men nhà tự làm theo phương pháp gia truyền. Các chum rượu được ủ công phu, đảm bảo chất lượng, hương vị đặc trưng, vừa phục vụ tại quán, vừa cung cấp ra thị trường.

Chị H'Yip chia sẻ về mô hình khởi nghiệp của bản thân.

Mô hình của H'Yip Niê đã tạo việc làm ổn định cho một số lao động địa phương, đặc biệt là thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Chị H’Yip chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các đoàn viên khác trong việc tiếp cận nguồn vốn vay và định hướng khởi nghiệp.

Trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, mô hình khởi nghiệp của chị H'Yip Niê trở thành điểm sáng tại địa phương.