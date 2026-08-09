Cô bé 8 tuổi gây ấn tượng với làn điệu Ví, Giặm

TPO - Với giọng hát trong trẻo, truyền cảm, Nguyễn Kiều Hương Vy (8 tuổi, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) gây ấn tượng khi thể hiện tiết mục tại vòng chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” năm 2026.

Tối 8/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức khai mạc vòng chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh” năm 2026.

Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức, thu hút 175 hồ sơ dự thi, gồm 163 thí sinh và 12 nhóm thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, cuộc thi còn có thí sinh đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.

Trao Giấy chứng nhận vào vòng chung khảo cho 10 thí sinh, nhóm thí sinh của đêm thi thứ nhất.

Qua vòng sơ khảo bằng hình thức chấm trực tiếp các video dự thi, Ban Giám khảo đã lựa chọn 30 thí sinh, nhóm thí sinh có điểm trung bình cao nhất vào vòng chung khảo.

Trước khi bước vào vòng thi này, 30 thí sinh, nhóm thí sinh đã trải qua hơn 10 ngày được các chuyên gia, nghệ sĩ hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn và kỹ năng biểu diễn. Các thí sinh được rèn luyện thanh nhạc, phong cách sân khấu, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Em Nguyễn Kiều Hương Vy với tiết mục "Bác Hồ và khúc hát dân ca".

Trong đêm khai mạc vòng chung khảo, Nguyễn Kiều Hương Vy (8 tuổi, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) mang đến tiết mục "Bác Hồ và khúc hát dân ca". Xuất hiện trên sân khấu với vóc dáng nhỏ nhắn, Hương Vy tự tin cất tiếng hát, thể hiện những câu Ví, Giặm mượt mà, sâu lắng.

Chất giọng trong trẻo, cách nhả chữ tự nhiên cùng phong thái biểu diễn hồn nhiên của cô bé 8 tuổi đã tạo nên một tiết mục giàu cảm xúc. Dù còn nhỏ tuổi, Hương Vy cho thấy sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu, truyền tải tình cảm của mình qua từng câu hát về Bác Hồ và quê hương xứ Nghệ.

Với giọng hát trong trẻo, truyền cảm, Nguyễn Kiều Hương Vy gây ấn tượng với khán giả.

Phần trình diễn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các đại biểu, Ban Giám khảo và đông đảo khán giả có mặt tại trường quay. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn say sưa với những làn điệu dân ca Ví, Giặm cũng để lại ấn tượng đẹp trong đêm khai mạc vòng chung khảo.

Bên cạnh đó, em Nguyễn Công Anh (trú xã Kim Liên, Nghệ An) cũng ghi dấu ấn với tiết mục "Một lòng đợi bạn". Với giọng hát ngọt ngào, tình cảm cùng cách thể hiện tự nhiên, Công Anh đã đưa khán giả đến gần hơn với những câu hát Ví, Giặm mộc mạc, đằm thắm của quê hương xứ Nghệ.

Em Nguyễn Công Anh với tiết mục Một lòng đợi bạn.

Sự tự tin, nhập tâm của các thí sinh nhỏ tuổi trên sân khấu không chỉ mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc mà còn cho thấy sức sống của dân ca Ví, Giặm trong thế hệ trẻ.

Trong đêm thứ nhất, có 10 tiết mục được trình diễn.

Trong 3 đêm chung khảo (8-10/8), 30 thí sinh, nhóm thí sinh sẽ lần lượt hoàn thành phần thi. Ban Giám khảo căn cứ tổng điểm để lựa chọn 12 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Danh sách 12 thí sinh, nhóm thí sinh đi tiếp sẽ được công bố trong đêm chung khảo cuối cùng vào ngày 10/8.