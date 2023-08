19 câu lạc bộ tham gia liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh

TPO - Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên các câu lạc bộ và người dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca, không chỉ trong phạm vi 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, mà còn lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng người Nghệ xa quê, nhân dân cả nước và quốc tế.

Ngày 3/8, tại thành phố Vinh đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh lần thứ V, năm 2023 với chủ đề Đôi bờ ví, giặm. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình Festival Dân ca ví, giặm năm 2023.

Chương trình do UBND hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 3-5/8. Tham gia Liên hoan có 19 câu lạc bộ Dân ca ví, giặm xuất sắc được lựa chọn từ Liên hoan của 2 tỉnh tổ chức trong tháng 7, trong đó tỉnh Nghệ An có 12 câu lạc bộ, tỉnh Hà Tĩnh có 7 câu lạc bộ.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng BTC Festival dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nhấn mạnh: “Liên hoan là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh và khẳng định giá trị trường tồn của ví, giặm. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên câu lạc bộ và người dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca, không chỉ trong phạm vi 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, mà còn lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng người Nghệ xa quê, nhân dân cả nước và quốc tế”.

Sau lễ khai mạc là phần dự thi của các câu lạc bộ dân ca: Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Xã Tam Quang, huyện Tương Dương (Nghệ An) và xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Lễ trao giải Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023 được tổ chức tại Lễ hội đường phố Lung linh miền di sản vào tối 5/8.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (2014-2024), năm nay tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh với chủ đề “Ví, giặm - Tinh hoa tỏa sáng”.