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Sức khỏe

Tâm Anh hợp tác phát triển nền tảng công nghệ RNA tiềm năng của vắc xin ung thư, thuốc sinh học thế hệ mới

P.V

Ngày 9/8, dưới sự chứng kiến của Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney, Viện nghiên cứu Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện nghiên cứu RNA hàng đầu của Úc, đã ký hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi RNA, hướng đến nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới phòng cúm, ung thư.

Sự kiện diễn ra vào thời điểm quan trọng trong hợp tác giữa 2 quốc gia, ngay trong thời gian chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia (9-12/8), trong bối cảnh Việt Nam và Australia đang tiếp tục cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập từ tháng 3/2024.

Đây là lần đầu tiên một viện nghiên cứu Việt Nam đạt được thỏa thuận này với Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales số 1 nước Úc, chuyên nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ RNA, với gần 10 giải Nobel ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện Viện RNA, UNSW hiện đang hướng đến nghiên cứu, phát triển vắc xin mRNA phòng cúm và vắc xin ung thư cá thể hóa cho ung thư phổi, đại trực tràng. Đồng thời, từng bước làm chủ chuỗi công nghệ RNA - nền tảng của nhiều vắc xin, thuốc sinh học và liệu pháp điều trị thế hệ mới. Đây cũng là những nền tảng khoa học mà Viện nghiên cứu Tâm Anh, Việt Nam quan tâm và có những hoạt động hợp tác quốc tế chuyên sâu trong nhiều năm nay, cụ thể về vắc xin ung thư và vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) diễn ra tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) diễn ra tại Đại học New South Wales (UNSW), Australia với sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Thỏa thuận đặt nền móng cho quan hệ hợp tác dài hạn giữa hai bên trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ RNA, nghiên cứu tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng và chuẩn bị năng lực sản xuất các sản phẩm y sinh dựa trên nền tảng RNA.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney - ông Nguyễn Thanh Tùng, đánh giá cao việc Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Viện RNA UNSW đã đạt được thỏa thuận hợp tác khoa học quan trọng và ký kết hợp tác vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt, cho thấy quan hệ giữa hai nước đang được chuyển hóa thành những chương trình hợp tác cụ thể giữa các tổ chức trong những lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược.

Đặc biệt, hợp tác với làm chủ nền tảng công nghệ lõi RNA giúp rút ngắn quá trình nghiên cứu, tăng khả năng mở rộng sản xuất và chủ động ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp, qua đó củng cố năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia.

Các chuyên gia Viện RNA giới thiệu Phòng Thí nghiệm và Trung tâm Tiền lâm sàng của Đại học New South Wales (UNSW) nơi đang thực hiện những nghiên cứu y sinh quan trọng để phát triển thuốc, vắc xin thế hệ mới. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh
Các chuyên gia Viện RNA giới thiệu Phòng Thí nghiệm và Trung tâm Tiền lâm sàng của Đại học New South Wales (UNSW) nơi đang thực hiện những nghiên cứu y sinh quan trọng để phát triển thuốc, vắc xin thế hệ mới. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

RNA (axit ribonucleic) là phân tử sinh học truyền tải thông tin di truyền trong tế bào. Từ nền tảng RNA, các nhà khoa học mở ra nhiều hướng điều trị mới cho ung thư, bệnh di truyền, bệnh miễn dịch, bệnh hiếm và nhiều lĩnh vực y sinh học khác.

Giáo sư Pall Thordarson, Giám đốc Viện RNA UNSW, cho rằng Việt Nam đang có cơ hội trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ RNA tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ định hướng phát triển công nghệ RNA thông qua Quyết định 1657/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với kinh nghiệm triển khai các thử nghiệm lâm sàng vắc xin mRNA và việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận Việt Nam đạt Cấp độ Trưởng thành 3 (Maturity Level 3) đối với hệ thống quản lý vắc xin, đây là những yếu tố khiến Việt Nam trở thành đối tác hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu Australia.

BS Phương Lễ Trí chia sẻ về hiện trạng ung thư tại Việt Nam và tiềm năng của vắc xin điều trị ung thư tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh
BS Phương Lễ Trí chia sẻ về hiện trạng ung thư tại Việt Nam và tiềm năng của vắc xin điều trị ung thư tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Giá trị của hợp tác không chỉ nằm ở chuyển giao công nghệ mà còn ở việc cùng tạo ra dữ liệu và giải pháp phù hợp với đặc điểm bệnh tật của người Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Những hướng nghiên cứu này có thể tạo ra giá trị trực tiếp cho Việt Nam, đồng thời mở rộng dữ liệu và năng lực nghiên cứu RNA của hai bên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bác sĩ Phương Lễ Trí, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Tâm Anh, cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp cận mô hình phát triển RNA theo chuỗi hoàn chỉnh, kết nối từ nghiên cứu nền tảng, phát triển công nghệ, đánh giá tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng đến chuẩn bị năng lực sản xuất trong nước.

Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC sở hữu năng lực khoa học vượt trội về cơ sở nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia và lâm sàng, sẵn sàng cho việc nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh
Hệ sinh thái y tế Tâm Anh - VNVC sở hữu năng lực khoa học vượt trội về cơ sở nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia và lâm sàng, sẵn sàng cho việc nghiên cứu và phát triển nền tảng công nghệ y sinh tiên tiến RNA. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Hợp tác mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ RNA - nền tảng chiến lược của nhiều loại vắc xin, thuốc sinh học và liệu pháp điều trị thế hệ mới - qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của một trong những công nghệ sinh học phát triển nhanh trên thế giới.

P.V
#hợp tác nghiên cứu công nghệ RNA #phát triển vắc xin ung thư và cúm #hợp tác Việt Nam - Australia trong y học #ứng dụng công nghệ RNA trong điều trị bệnh #nâng cao năng lực sản xuất vắc xin và thuốc sinh học

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