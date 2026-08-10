Nhận diện 'khoảng trống canxi' qua các lứa tuổi và giải pháp bổ sung chuẩn y khoa

Dù là vi chất quen thuộc trong đời sống, các khảo sát y tế chỉ ra phần lớn người Việt vẫn đối mặt với "khoảng trống canxi" trong khẩu phần ăn hằng ngày. Việc hiểu đúng nhu cầu theo lứa tuổi và lựa chọn dạng canxi phù hợp đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe xương.

Tối ưu lịch sinh hoạt, nghỉ ngơi

Sau một mùa hè thoải mái về thời gian, mùa tựu trường là lúc cần điều chỉnh lại nhịp sinh học để luôn duy trì được sự tỉnh táo, qua đó nâng cao hiệu suất học tập. Để làm được điều này, hãy cố gắng đi ngủ và thức dậy đúng giờ, dành thời gian vận động trong ngày. Ngoài ra, người trẻ cũng không nên uống trà hay cafe quá muộn, dễ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý cũng là điều quan trọng để duy trì cảm hứng học tập mà không rơi vào tình trạng kiệt sức. Đừng quên bổ sung các khoảng nghỉ nhỏ giữa những giờ học dài, tranh thủ nghe nhạc hoặc đi lại để giảm căng thẳng trước khi trở lại với việc học.

Thiết kế góc học tập thoải mái

Một thực tế ít ai để ý là tư thế ngồi và màn hình máy tính ảnh hưởng rất nhiều đến sự tập trung khi học tập. Một góc học tập thoải mái giúp hạn chế mỏi lưng, mỏi mắt, qua đó giúp Gen Z có thể duy trì hiệu suất ổn định qua nhiều giờ.

Người trẻ nên lựa chọn những dòng màn hình có thiết kế công thái học như Màn hình đồ hoạ ViewFinity S8 khi muốn duy trì không gian học tập thoải mái. Dòng màn hình này cho phép Gen Z dễ dàng tùy chỉnh mọi góc độ, từ nghiêng, xoay, điều chỉnh độ cao để tạo nên vị trí học tập lý tưởng. Khả năng xoay dọc màn hình 90 độ của ViewFinity S8 là trợ thủ đắc lực giúp việc đọc tài liệu dài trở nên nhanh chóng hơn. Ngoài ra, màn hình này cũng sở hữu công nghệ chăm sóc mắt tiên tiến được chứng nhận bởi TÜV, giúp hạn chế ánh sáng xanh và giảm nhấp nháy để loại bỏ hiện tượng rung nhoè khó chịu khi thao tác lâu.

Khẩu phần ăn uống hằng ngày của nhiều lứa tuổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu canxi khuyến nghị theo tiêu chuẩn

Trở ngại khi bổ sung canxi thông thường: Khó hấp thu và nguy cơ lắng đọng

Để lấp đầy "khoảng trống canxi", việc chủ động bổ sung canxi là điều cần thiết để bảo vệ hệ xương. Nếu chế độ ăn hằng ngày chưa cung cấp đủ, bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia để bổ sung từ các chế phẩm bên ngoài. Tuy nhiên, việc sử dụng các dạng canxi chưa phù hợp thường khiến người dùng gặp phải hai rào cản lớn:

● Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa: Một số muối canxi vô cơ thông thường đòi hỏi môi trường acid cao để hòa tan và phân rã. Lượng canxi không được hấp thu hết tại ruột non sẽ di chuyển xuống đại tràng, kết hợp với các acid béo từ thức ăn tạo thành phức hợp dạng xà phòng khó tan. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chướng bụng, khó tiêu và táo bón kéo dài.

● Nguy cơ lắng đọng tự do: Canxi khi đi vào hệ tuần hoàn máu nếu thiếu các vi chất dẫn đường sẽ khó dịch chuyển hiệu quả vào mô xương. Nồng độ canxi tự do trong máu tăng cao dễ gây gánh nặng đào thải cho hệ tiết niệu (thận) hoặc gây lắng đọng tại thành mạch.

Vai trò và cơ chế sinh học của Canxi MCHA

Nhằm hạn chế tối đa các rào cản kể trên, Canxi MCHA (Microcrystalline Hydroxyapatite) nổi bật là phức hợp canxi vi tinh thể tự nhiên chiết xuất từ xương bò non. Dưới góc nhìn chuyên môn, MCHA mang lại khả năng dung nạp tối ưu nhờ các đặc tính sau:

Phức hợp Canxi MCHA chứa canxi và phốt pho theo tỷ lệ sinh học 2:1 tương thích với cấu trúc xương người

Bản chất phức hợp khoáng chất tự nhiên cùng tỷ lệ canxi:phospho sinh học

Khác với các dạng canxi vô cơ hay hữu cơ thông thường vốn chỉ cung cấp đơn lẻ thành phần muối canxi, Canxi MCHA (Microcrystalline Hydroxyapatite) là một phức hợp sinh học được ví như "bản sao chính xác" của mô xương người. Cấu trúc của MCHA bao gồm phức hợp khoáng Canxi và Phốt pho kết hợp theo tỷ lệ vàng 2:1 - tương thích với cấu trúc tự nhiên trong xương và răng, giúp cơ thể tối ưu hóa khả năng nhận diện và dung nạp. Bên cạnh đó là các thành phần đóng vai trò quan trọng khác trong cấu trúc hệ xương như collagen type 1, các yếu tố tăng trưởng xương, các khoáng vi lượng magie, kẽm, mangan....

Cấu trúc vi tinh thể tự nhiên

Bên cạnh đó, nhờ sở hữu cấu trúc vi tinh thể tự nhiên (Microcrystalline), Canxi MCHA có độ tương thích cao với cơ thể, giúp quá trình dung nạp tại đường tiêu hóa diễn ra một cách tự nhiên và dịu nhẹ. Điều này không chỉ hỗ trợ niêm mạc ruột hấp thu vi chất hiệu quả mà còn hạn chế tối đa tình trạng canxi dư thừa tích tụ tại đại tràng - một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các tác dụng phụ như chướng bụng, nóng trong hay táo bón.

PM NextG Cal - Dùng cho trường hợp thiếu canxi, phối hợp điều trị loãng xương

PM NextG Cal - Dùng cho trường hợp thiếu canxi.

PM NextG Cal cung cấp nguồn canxi thiết yếu cho người cần bổ sung canxi và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương có các ưu điểm như:

● Tỷ lệ canxi:photpho 2/1: PM NextG Cal chứa canxi dạng MCHA (hydroxyapatite tự nhiên vi tinh thể) chiết xuất từ xương bò non, cung cấp canxi và photpho với tỷ lệ 2:1 nên cơ thể hấp thu dễ dàng.

● Bổ sung vitamin D3 và vitamin K: Hỗ trợ tăng khả năng hấp thu canxi và định hướng vào tận mô xương.

● Không chứa đường: Không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu khi bổ sung lâu dài, phù hợp người cần kiêng đường.

● Giàu protein và chất khoáng: Thành phần MCHA trong NextG Cal còn giàu protein và chất khoáng (như kẽm, magie, mangan, kali…), đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và tái tạo xương. Bên cạnh đó, canxi và magie còn hỗ trợ ngăn ngừa và cải thiện chuột rút do thiếu hụt canxi, magie.

● Hàm lượng canxi trong mỗi viên phù hợp với nhiều đối tượng, cho cả mục đích bổ sung và điều trị: Mỗi viên PM NextG Cal có hàm lượng 120mg canxi nguyên tố dễ dàng điều chỉnh liều dùng phù hợp với nhu cầu.

● Viên nang không mùi.

PM NextG Cal - bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu (trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai, cho con bú, sau mãn kinh, người cao tuổi…), phối hợp hỗ trợ điều trị loãng xương.

Chống chỉ định với các bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận và nhiễm độc vitamin D.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 63e/2024/XNQC/QLD

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11, đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Long Biên, Hà Nội

Website: https://Nextgcal.vn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!