50 năm Việt Nam - Thái Lan: Từ hữu nghị đến đối tác chiến lược toàn diện

TPO - Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - Thái Lan không ngừng vun đắp lòng tin, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ hai nước lên khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Sáng 10/8, tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - nhấn mạnh sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng sâu rộng, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo ông Hải, Nghệ An có mối liên hệ đặc biệt với Thái Lan bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng hoạt động cách mạng tại vùng Đông Bắc Thái Lan, góp phần đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên nền tảng đó, hợp tác giữa Nghệ An với các địa phương, doanh nghiệp Thái Lan ngày càng phát triển.

Hiện Nghệ An có 9 dự án FDI của nhà đầu tư Thái Lan, tổng vốn hơn 241 triệu USD, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 100 triệu USD. Khu công nghiệp WHA 1 đã thu hút nhiều dự án lớn, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

“Nghệ An luôn coi cộng đồng người Việt tại Thái Lan, trong đó có khoảng 5.000 người quê Nghệ An, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị hai nước. Tỉnh cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, mở rộng hợp tác với Thái Lan trong công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam -phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thượng tướng, GS.TS. Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan - nhấn mạnh 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là chặng đường hai nước không ngừng vun đắp lòng tin, mở rộng hợp tác và cùng phát triển. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã được nâng từ Đối tác Chiến lược năm 2013, Đối tác Chiến lược tăng cường năm 2019 lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2025.

Theo GS.TS. Nguyễn Văn Thành, bên cạnh những thành tựu về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, điều quý giá nhất là lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông khẳng định ngoại giao Nhà nước mở đường, còn ngoại giao nhân dân là “cây cầu nối, nhịp cầu giữa những trái tim”.

Trao tặng cuốn sách Việt Nam - Thái Lan: 50 năm hợp tác cùng phát triển (1976-2026).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - bày tỏ vinh dự khi được tham dự sự kiện tại Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà đánh giá sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Thái Lan - Việt Nam không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực và ngày càng gắn bó sâu sắc, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Bà Urawadee Sriphiromya cũng khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt nền móng cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam, đồng thời đánh giá cao cộng đồng người Thái gốc Việt trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa và thương mại.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã trao tặng cuốn sách Việt Nam - Thái Lan: 50 năm hợp tác cùng phát triển (1976-2026). Đây là ấn phẩm ghi lại những dấu mốc nổi bật trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước qua nửa thế kỷ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng Bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại nhân dân.