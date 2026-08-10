Trường nội trú gần 1.400 học sinh vùng biên Nghệ An rốt ráo về đích



Toàn tỉnh Nghệ An có 21 xã biên giới, đồng nghĩa với việc sẽ có 21 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng. Theo kế hoạch năm, có 10 trường nội trú liên cấp được xây dựng và sẽ hoàn thành trong tháng 8.