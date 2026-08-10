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Xã hội

Trường nội trú gần 1.400 học sinh vùng biên Nghệ An rốt ráo về đích

Ngọc Tú

TPO - Bất kể thời tiết nắng mưa thất thường, những người lính Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 vẫn bám công trường, góp sức cùng công nhân đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp Anh Sơn, kịp đón học sinh trong năm học mới.

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Những ngày trung tuần tháng 8, không khí tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Anh Sơn (xã Anh Sơn, Nghệ An﻿) luôn khẩn trương, tấp nập. Bên cạnh nhân lực của đơn vị thi công là màu áo xanh của lực lượng quân đội đã đến hỗ trợ, giúp trường học đảm bảo tiến độ đề ra.
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Trường nội trú liên cấp﻿ Anh Sơn được xây dựng trên diện tích khoảng 5 ha, quy mô 35 lớp với 1.385 học sinh, gồm các khối nhà học, nhà hiệu bộ, phòng chức năng, khu nội trú và nhà ăn.
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Do công trình nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, thiếu nhân lực tại chỗ, trong khi thời tiết mưa nhiều khiến tiến độ gặp không ít khó khăn.
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Trước yêu cầu cấp thiết phải hoàn thành công trình, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ nhà thầu xây dựng.
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Những người lính tham gia vào nhiều phần việc hỗ trợ đơn vị thi công. Từ việc san gạt mặt bằng, trộn hồ đến dọn dẹp công trường.
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Những người lính còn tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng.
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Bộ đội và công nhân cùng làm, cùng tranh thủ từng giờ để những hạng mục quan trọng của trường học sớm hoàn thiện.
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Thiếu tá Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 335 chỉ huy trực tiếp lực lượng hỗ trợ thi công - cho biết ngay sau khi nhận kế hoạch và mệnh lệnh từ cấp trên, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với nhà thầu tổ chức công việc. “Đơn vị xác định quyết tâm cao, dù khí hậu nơi đây vô cùng khắc nghiệt, nắng mưa thất thường nhưng chúng tôi phấn đấu hoàn thành các hạng mục, bảo đảm tiến độ và an toàn. Đơn vị quyết tâm cùng các đơn vị thi công xây dựng trường học để các em đến trường theo đúng kế hoạch”, Thiếu tá Nguyễn Đức Toàn chia sẻ.
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Đại diện đơn vị thi công cho biết tổng thể công trình hiện đạt khoảng 75%, riêng khối nhà học và nhà hiệu bộ đạt khoảng 80%. Nhà thầu đang huy động gần 500 người, gồm công nhân và bộ đội, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 26/8.
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Sự góp sức của cán bộ chiến sĩ bộ đội không chỉ bổ sung nhân lực cho công trường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với địa phương. Từ những công việc cụ thể, hình ảnh màu xanh áo lính tiếp tục được khắc họa gần gũi, giản dị và thiết thực giữa đời sống nhân dân.


Toàn tỉnh Nghệ An có 21 xã biên giới, đồng nghĩa với việc sẽ có 21 trường phổ thông nội trú liên cấp được xây dựng. Theo kế hoạch năm, có 10 trường nội trú liên cấp được xây dựng và sẽ hoàn thành trong tháng 8.

Ngọc Tú
#Nghệ An #trường nội trú #trường nội trú liên cấp #trường liên cấp nội trú #bộ đội #xây dựng trường học #xây trường #bộ đội góp sức xây trường

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