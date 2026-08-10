Chính phủ giao Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi gian lận mã số vùng trồng

TPO - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Công văn gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu rõ, thời gian qua có thông tin về tình trạng mua bán, cho thuê, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nhất là tại một số cửa khẩu.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Xử lý nghiêm tình trạng mua bán, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói (Ảnh minh họa)

Trong đó, ông lưu ý tập trung xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận; làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm nông sản nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu nông sản.

Đối với các địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Nghị quyết 36/2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và thành lập cơ sở kiểm nghiệm nông sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu: "Không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu do chậm cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thiếu cơ sở kiểm nghiệm".

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao rà soát, sửa đổi Nghị định 38/2026 theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và vận hành cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Bộ cũng được giao rà soát các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trong cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; nghiên cứu đề xuất nâng mức xử phạt hành chính, hình sự đối với các hành vi mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận và làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin nhằm ngăn chặn gian lận liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Trong khi đó, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.