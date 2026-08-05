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Đắk Lắk:

'Nóng' chất vấn sai phạm xuất khẩu sầu riêng

Huỳnh Thủy

TPO - Liên quan đến những sai phạm trong ngành hàng sầu riêng, lãnh đạo Sở NN&MT Đắk Lắk khẳng định: "Ai sai thì chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng không bao che những chuyện đấy".

Chiều 5/8, Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, các hoạt động của lễ hội, và những vấn đề đang được dư luận quan tâm liên quan đến ngành hàng sầu riêng.

Không khí họp báo "nóng" lên khi nhiều cơ quan báo chí tập trung chất vấn về tình hình xuất khẩu sầu riêng, việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, cũng như những sai phạm đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đắk Lắk - cho biết, nếu công tác quản lý mã số vùng trồng được thực hiện minh bạch, chặt chẽ ngay từ đầu thì sẽ không dẫn đến những hệ lụy như hiện nay.

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Bà Đặng Thị Thủy - Phó Giám đốc Sở NN&MT Đắk Lắk - thông tin tại họp báo.

Liên quan đến việc Bộ Công an đang điều tra vụ án liên quan đến sai phạm về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, bà Thủy nói: “Thời gian qua có những chuyện bất cập, không ai muốn đi làm gian dối. Những chuyện đấy đã xảy ra rồi. Ai sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và ngành chúng tôi cũng không bao che những chuyện đấy”.

Liên quan đến công tác cấp mã số vùng trồng, bà Thủy cho biết Đắk Lắk đã tổng hợp hồ sơ gửi cơ quan Trung ương để làm thủ tục với phía Trung Quốc; kiến nghị Bộ NN&MT tiếp tục đàm phán, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và công nhận các phòng thử nghiệm phục vụ xuất khẩu.

Hiện tỉnh Đắk Lắk đã có một phòng thử nghiệm được phía Trung Quốc công nhận, một phòng khác đang hoàn thiện hồ sơ. Địa phương cũng đang đề xuất cấp thêm 165 mã số vùng trồng với diện tích gần 6.500 ha.

Cũng tại họp báo, bà Đặng Thị Thủy cho biết diện tích sầu riêng của Đắk Lắk hiện đã vượt 40.000 ha. Việc diện tích tăng nhanh chủ yếu do hiệu quả kinh tế cao của loại cây trồng này. Tuy nhiên, quan điểm của tỉnh là không phát triển "nóng" diện tích, tuân theo quy hoạch, gắn với đầu tư hệ thống logistics, chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng.

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Đắk Lắk chủ trương tập trung sản xuất theo quy trình, nâng cao chất lượng sầu riêng.

Như Tiền Phong đưa tin, thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại các đơn vị liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Đến nay, nhiều bị can đã bị khởi tố, trong đó có ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cùng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"; bà Nguyễn Thị Hà - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 và bà Bế Thị Thu Hiền - Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị (Lạng Sơn), bị khởi tố về tội "Giả mạo trong công tác".

Ngày 18/7/2026, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định số 736/QĐ-TTCP thanh tra công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại 3 địa phương gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Tháp. Thời kỳ thanh tra từ ngày 23/3/2023 - 30/6/2026, thời hạn thanh tra 60 ngày.

Lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức lễ hội sầu riêng cấp tỉnh

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 - cho biết lễ hội diễn ra từ ngày 15/8-2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và một số địa phương có vùng trồng sầu riêng. Đây là lần đầu lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

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Ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - phát biểu.

Theo ông Đào Mỹ, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu.

Lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh người nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức đã góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tiềm năng du lịch và môi trường đầu tư của địa phương.

Huỳnh Thủy
#Sầu riêng #sai phạm #mã số vùng trồng #Đắk Lắk #trách nhiệm

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