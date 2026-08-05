VPBank, FINAN và Mastercard hợp tác ra mắt dòng thẻ ghi nợ phi vật lý

Được phát triển trên nền tảng công nghệ số, sản phẩm hướng tới giải quyết một trong những bài toán gây đau đầu với doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): quản lý chi tiêu phân tán, thiếu minh bạch và khó kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực. Thông qua sự kết hợp giữa năng lực tài chính của VPBank, nền tảng công nghệ của FINAN và mạng lưới thanh toán toàn cầu của Mastercard, ba bên kỳ vọng mang đến một phương thức quản trị chi tiêu hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn cho doanh nghiệp SME Việt Nam.

Trong quá trình vận hành, doanh nghiệp thường phát sinh nhiều khoản chi cho quảng cáo trực tuyến, phần mềm, công tác, mua sắm vật tư hay các chi tiêu thường xuyên khác. Tại nhiều doanh nghiệp, quy trình thanh toán vẫn chủ yếu dựa trên việc nhân viên ứng tiền cá nhân trước, sau đó tập hợp hóa đơn để quyết toán với công ty.

Cách thức này không chỉ làm kéo dài thời gian kiểm soát chi phí mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như thất lạc chứng từ, sai lệch số liệu, vượt ngân sách hoặc khó xác định trách nhiệm của từng bộ phận khi phát sinh chi tiêu. Đối với các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô, việc thiếu công cụ quản trị chi tiêu theo thời gian thực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng quản lý dòng tiền và hiệu quả vận hành.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, VPBank, FINAN và Mastercard đã phối hợp ra mắt thẻ VPBiz FinanONE Mastercard dòng thẻ ghi nợ doanh nghiệp ở dạng phi vật lý, cho phép doanh nghiệp mở thẻ hoàn toàn trực tuyến và sử dụng ngay sau khi kích hoạt.

Sau khi đăng ký mở thẻ trên nền tảng FinanOne và kích hoạt thông qua VPBank NEO Biz, doanh nghiệp có thể ngay lập tức sử dụng thẻ cho các giao dịch trực tuyến trong nước và quốc tế tại mạng lưới chấp nhận thanh toán của Mastercard.

Đặc biệt, từ một thẻ chính, doanh nghiệp có thể chủ động tạo nhiều thẻ phụ trực tuyến phục vụ cho từng nhu cầu chi tiêu riêng biệt như quảng cáo số, mua phần mềm, công tác, thanh toán dịch vụ hay vận hành dự án. Mỗi thẻ phụ đều có thể được thiết lập hạn mức chi tiêu, phân quyền người sử dụng, quy định thời gian hiệu lực và được khóa hoặc hủy bất cứ lúc nào.

Toàn bộ giao dịch được cập nhật theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp theo dõi ngân sách của từng phòng ban, từng nhân sự hoặc từng dự án ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch, thay vì chỉ kiểm soát sau khi hoàn tất quyết toán. Điều này không chỉ giúp tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính mà còn giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công cho bộ phận kế toán và tài chính.

Đại diện VPBank cho biết: "Doanh nghiệp ngày nay không chỉ cần một công cụ thanh toán thuận tiện mà còn cần một giải pháp giúp quản trị dòng tiền và chi tiêu hiệu quả trước khi phát sinh giao dịch. Thông qua sự hợp tác với FINAN và Mastercard, VPBank mong muốn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp một trải nghiệm tài chính số toàn diện hơn, trong đó việc thanh toán, phân quyền, kiểm soát ngân sách và quản trị dòng tiền được kết nối trên cùng một hệ sinh thái. Đây cũng là bước tiếp theo trong chiến lược của VPBank nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị."

Ông Bùi Hải Nam, Tổng Giám Đốc công ty FINAN chia sẻ: "Ngay từ khi thành lập, FINAN theo đuổi sứ mệnh giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ kinh doanh và phát triển dễ dàng hơn. Sau khi đồng hành cùng hơn 800.000 nhà bán qua SoBanHang, chúng tôi nhận thấy khi hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp, nhu cầu cũng mở rộng từ bán hàng sang quản trị dòng tiền, chi tiêu, công nợ, chứng từ và tuân thủ. FinanOne tiếp nối hành trình đó với tầm nhìn trở thành nền tảng điều hành toàn diện, kết nối ngân hàng, thanh toán, bán hàng và báo cáo trên một luồng dữ liệu, đồng thời ứng dụng AI để tự động hóa công việc tài chính. Việc cùng VPBank và Mastercard ra mắt FinanONE, tích hợp công nghệ Business Payment Controls, là bước quan trọng hiện thực hóa tầm nhìn này: giúp doanh nghiệp trao quyền chi tiêu theo từng nhân sự, phòng ban hoặc dự án, nhưng vẫn kiểm soát hạn mức và giao dịch theo thời gian thực. Qua đó, SMEs có thể vận hành minh bạch, tuân thủ tốt và tự tin tăng trưởng mà không phải đánh đổi tốc độ và rủi ro”.