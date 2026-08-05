Rà soát phương án khai thác, hoàn thiện cơ sở điều chỉnh Dự án mở rộng mỏ than Cao Sơn

Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân khẳng định quan điểm nhất quán của Tập đoàn là triển khai các dự án phải trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm hiệu quả đầu tư và hiệu quả khai thác tài nguyên

Tham dự có Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn, các thành viên Hội đồng thành viên, lãnh đạo điều hành Tập đoàn, đại diện các ban chuyên môn cùng lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn - TKV và Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo cơ sở pháp lý, hiện trạng khu vực giáp ranh giữa mỏ Cao Sơn và mỏ Đông Đá Mài; đồng thời trình bày các phương án khai thác được nghiên cứu trên cơ sở cập nhật hiện trạng khai trường, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật, công suất khai thác, hiệu quả đầu tư và khả năng tổ chức thực hiện. Các phương án được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu điều chỉnh dự án trong điều kiện thực tế, bảo đảm khai thác hợp lý tài nguyên và phù hợp quy hoạch.

Thảo luận tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành và đại diện các ban chuyên môn tập trung phân tích căn cứ pháp lý, quy hoạch, ranh giới khai thác, trình tự tổ chức sản xuất cũng như hiệu quả của từng phương án. Các ý kiến thống nhất cho rằng việc điều chỉnh dự án cần được xem xét trên cơ sở rà soát đầy đủ hồ sơ, hiện trạng khai trường và các yếu tố kỹ thuật; đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn cho biết cơ quan điều hành đã chủ động chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhiều kịch bản kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan quản lý và đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai. Theo Tổng giám đốc, việc điều chỉnh dự án phải dựa trên đánh giá toàn diện về hiệu quả đầu tư, hiệu quả khai thác tài nguyên và bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân giao Công ty CP Than Cao Sơn khẩn trương tổng hợp đầy đủ các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với đơn vị tư vấn và các ban chuyên môn rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phương án kỹ thuật và cơ sở tính toán của từng phương án khai thác. Cơ quan điều hành được giao tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để báo cáo các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho việc xem xét, xử lý các nội dung liên quan và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Chủ tịch HĐTV cũng yêu cầu đơn vị tư vấn nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế, bảo đảm các phương án phản ánh đúng điều kiện thực tế khai trường; các ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tham mưu. Ông khẳng định quan điểm nhất quán của TKV là triển khai các dự án trên cơ sở tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả đầu tư, quản trị tài nguyên và khai thác bền vững.