Phú Thọ phát động 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu, tạo đột phá trong quản trị, điều hành

Không chỉ đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, Phú Thọ đang hướng tới thay đổi căn bản phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khi phát động Chiến dịch 90 ngày xây dựng và hoàn thiện Kho dữ liệu của tỉnh. Cùng với việc công bố 6 bài toán lớn, đây được xem là những bước đi cụ thể nhằm đưa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sau hơn một năm rưỡi triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 tỉnh Phú Thọ

Phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 thực hiện Nghị quyết 57 diễn ra chiều 4/8, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định, Nghị quyết 57 là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mở đường để đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Theo Bí thư Tỉnh ủy, sau hơn một năm sáu tháng triển khai, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2026, việc thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Quy mô kinh tế số ước chiếm khoảng 22,71% GRDP, đứng thứ ba cả nước; giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp số đạt trên 7 tỷ USD; khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số.

Bên cạnh đó, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu đất đai, học bạ số, phổ cập kỹ năng số, triển khai các mô hình chuyển đổi số tại cơ sở; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tiếp tục được nâng lên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu

Đáng chú ý, theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, điều quan trọng nhất là nhận thức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đã có sự chuyển biến rõ rệt.

"Các cấp ủy, chính quyền không còn coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ riêng của ngành chuyên môn, mà đã coi đây thực sự là động lực trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội", Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, nhiều chương trình, đề án đã được tổ chức thực hiện theo hướng rõ mục tiêu, rõ sản phẩm và hiệu quả thực chất; từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị, điều hành dựa trên nền tảng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và biểu dương sự chủ động, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, triển khai Nghị quyết 57 nói riêng.

Theo Phó Thủ tướng, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,18%, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 7 cả nước; thu ngân sách đạt gần 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán năm; thu hút vốn FDI gần 1,8 tỷ USD, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Phú Thọ cũng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước; đứng thứ hai về chỉ số tiếp cận đất đai; thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chính quyền kiến tạo và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đánh giá, tư duy, nhận thức và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt; các chương trình, đề án, nhiệm vụ được tổ chức thực hiện theo hướng rõ mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả thực chất.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và các lãnh đạo bộ, ban ngành, tỉnh Phú Thọ chứng kiến ký kết hợp tác

Bên cạnh kết quả đạt được, cả lãnh đạo tỉnh và Chính phủ đều nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như cơ chế, chính sách ở một số lĩnh vực còn chậm; dữ liệu sau sắp xếp đơn vị hành chính còn phân tán, chưa đồng bộ; một số cơ quan chưa xác định rõ bài toán ưu tiên; nguồn nhân lực chuyên trách, nhất là ở cấp xã còn thiếu; khả năng đưa kết quả nghiên cứu và các thỏa thuận hợp tác thành sản phẩm cụ thể còn hạn chế.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, đây là cơ sở để Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phát động chiến dịch 90 ngày xây dựng Kho dữ liệu tỉnh

Điểm nhấn nổi bật tại hội nghị là lễ phát động Chiến dịch 90 ngày xây dựng và hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ.

Tỉnh Phú Thọ cũng ra mắt thí điểm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội



Phát động chiến dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, là nền tảng quan trọng để phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, chiến dịch 90 ngày không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật hay chuyên môn, mà là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách nhằm tạo bước đột phá trong phương thức quản trị, chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

"Chúng ta chuyển đổi mạnh mẽ từ phương thức quản lý, tổng hợp dựa trên báo cáo, hồ sơ thủ công, phân tán sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Để đạt mục tiêu đó, toàn bộ hệ thống chính trị sẽ tập trung rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đối với từng nhóm dữ liệu; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; lấy kết quả thực hiện chiến dịch làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Phú Thọ tổ chức thực hiện chiến dịch như một bước thiết lập kỷ luật dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, mỗi bộ dữ liệu phải xác định rõ cơ quan chủ quản, đơn vị tạo lập, cập nhật, tần suất cập nhật, phạm vi chia sẻ, mục đích sử dụng và trách nhiệm khi dữ liệu sai, thiếu hoặc chậm được cập nhật.

Kết thúc chiến dịch, tỉnh cần hình thành cơ chế quản trị dữ liệu thống nhất; kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu ưu tiên và quan trọng hơn là sử dụng dữ liệu để giải quyết các bài toán cụ thể về tăng trưởng, đầu tư công, ngân sách, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, du lịch và cảnh báo thiên tai.

Chuyển bài toán thành sản phẩm cụ thể

Cùng với phát động Chiến dịch 90 ngày, Phú Thọ cũng công bố Danh mục 6 bài toán lớn đợt 1 năm 2026, tạo cơ sở để huy động sự tham gia của các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, việc công bố các bài toán lớn mới là bước khởi đầu. Điều quan trọng là tỉnh phải tiếp tục cụ thể hóa thành các nhiệm vụ có thể đặt hàng, xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, chỉ tiêu kỹ thuật, đơn vị tiếp nhận, nguồn lực, thời hạn hoàn thành và khả năng nhân rộng.

Phó Thủ tướng đề nghị Phú Thọ phát huy vai trò kiến tạo của chính quyền; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, viện nghiên cứu và trường đại học là nền tảng nghiên cứu; gắn nhiệm vụ khoa học, công nghệ với địa chỉ ứng dụng, đơn vị tiếp nhận cụ thể và hiệu quả thực tế.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính; lấy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và sản xuất thông minh làm động lực; phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, di sản và du lịch; phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu đóng vai trò kết nối các trụ cột phát triển.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ cũng ra mắt thí điểm Hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; ký kết hợp tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng công ty MobiFone và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhằm huy động nguồn lực triển khai Nghị quyết 57.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Phú Thọ có nền tảng công nghiệp, có bản sắc văn hóa đặc biệt, có không gian phát triển rộng, có hệ thống doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu khá phát triển và đặc biệt là có quyết tâm chính trị rất cao.

Theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là "biến tiềm năng thành sản phẩm; biến dữ liệu thành quyết định; biến khoa học, công nghệ thành năng suất và giá trị gia tăng; biến các thỏa thuận hợp tác được ký kết thành kết quả đo đếm được; biến quyết tâm của cấp ủy, chính quyền thành lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp".