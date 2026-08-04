Saigontourist Group mở rộng liên kết với các đối tác chiến lược

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập (1/8/1975 – 1/8/2026), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) trực thuộc UBND TPHCM đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác cùng các đối tác chiến lược giai đoạn 2026–2030 với chủ đề “Kết nối giá trị – Đồng hành phát triển – Kiến tạo tương lai”.

Ngày 3/8, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã ký kết hợp tác cùng các đối tác chiến lược giai đoạn 2026–2030 là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex Group)- doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TPHCM, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), nhằm kết nối hệ sinh thái hàng không, công nghiệp - hạ tầng, thương mại - dịch vụ và du lịch.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển của doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược thông qua việc ký kết với các doanh nghiệp đầu ngành và công bố mạng lưới đối tác chiến lược – mô hình liên kết đa ngành hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch – dịch vụ có quy mô, chiều sâu và năng lực cạnh tranh cao trong giai đoạn 2026–2030.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group khẳng định, việc mở rộng hợp tác và công bố mạng lưới đối tác chiến lược không chỉ đánh dấu bước phát triển mới mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình liên kết có chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Bà nhấn mạnh liên kết là lựa chọn chiến lược trường tồn, hợp tác tạo sức mạnh cộng hưởng để tiên phong kiến tạo những giá trị mới.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, Saigontourist Group tập trung vào ba định hướng chiến lược: phát triển hệ sinh thái du lịch – dịch vụ đồng bộ lấy khách hàng làm trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong quản trị, kinh doanh; mở rộng hợp tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của du lịch TPHCM và Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao sáng kiến xây dựng hệ sinh thái liên kết của Saigontourist Group. Theo ông Vinh, đây là hướng đi phù hợp khi sự tăng trưởng dựa trên kết nối giữa các ngành, lĩnh vực và cộng đồng doanh nghiệp. Ông Vinh đề nghị các bên nhanh chóng cụ thể hóa nội dung ký kết bằng các chương trình hành động, dự án hợp tác, đồng thời khẳng định TPHCM cam kết đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để các mô hình hợp tác chiến lược phát triển.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group khẳng định, Ban điều hành Saigontourist Group cùng với các đối tác chiến lược khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng chương trình hợp tác, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, đầu mối thực hiện và cơ chế phối hợp với từng đối tác để các thỏa thuận được chuyển hóa thành các chương trình, dự án và sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực theo đúng tinh thần “Kết nối giá trị – Kiến tạo tương lai – Phát triển bền vững”.

Saigontourist Group ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược

Đồng thời, Tổng Giám đốc Saigontourist Group cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa du lịch với hàng không, thương mại, đầu tư, công nghiệp, văn hóa và dịch vụ.

Saigontourist Group tin tưởng, các chương trình hợp tác được ký kết và cam kết hành động tại sự kiện sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành du lịch và kinh tế dịch vụ TPHCM cũng như sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam.

Chương trình cũng diễn ra nghi thức Công bố Mạng lưới đối tác chiến lược giai đoạn 2026–2030. Các bên cam kết cụ thể hóa các nội dung hợp tác bằng những dự án, sản phẩm cụ thể; tăng cường chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, dữ liệu, khách hàng và cơ hội đầu tư.