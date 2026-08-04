Cổ phiếu họ Vingroup đưa VN-Index tiến về mốc 1.800 điểm

TPO - Sau nhịp điều chỉnh ngắn cuối tháng 7, dòng tiền đã quay trở lại nhóm bất động sản trong phiên giao dịch hôm nay (4/8), tạo động lực quan trọng giúp thị trường duy trì đà tăng. VN-Index đóng cửa tại mốc 1.777 điểm, phần lớn mức tăng đến từ các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Bộ ba VIC, VHM và VRE tiếp tục là tâm điểm của thị trường khi đồng loạt bứt phá. VIC tăng 2,35%, VHM tăng 3,31% và VRE tăng 4,76%, đóng góp tổng cộng hơn 13 điểm cho VN-Index. Riêng VIC mang về hơn 8 điểm, tiếp tục khẳng định vai trò là cổ phiếu có sức ảnh hưởng lớn nhất lên chỉ số trong bối cảnh dòng tiền vẫn ưu tiên các doanh nghiệp vốn hóa lớn.

VIC, VHM đóng góp chủ lực cho chỉ số chính.

Sự khởi sắc của nhóm Vingroup nhanh chóng lan tỏa sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác. PDR, NVL, DIG, TCH, DXG, NLG, KBC hay BCM đều kết phiên trong sắc xanh với mức tăng từ gần 1% đến trên 2%. Thống kê cho thấy dòng tiền vào nhóm địa ốc nghiêng hẳn về bên mua khi giá trị giao dịch ở các cổ phiếu tăng giá vượt xa phần còn lại của ngành. Điều này phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể sau nhiều tuần giao dịch dè dặt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là TAL của Taseco Land. Cổ phiếu này tăng gần 7%, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II khả quan, lợi nhuận nửa đầu năm tăng hơn bốn lần so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, diễn biến trong ngành bất động sản vẫn có sự phân hóa. Một số cổ phiếu như VPI, DXS hay IJC tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, cho thấy dòng tiền đang tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt hoặc có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn nhóm.

Ở các nhóm ngành khác, thị trường cũng ghi nhận sự cải thiện tại một số cổ phiếu đầu tư công và logistics như GEX, VSC hay GEE. Trong khi đó, nhóm thép tiếp tục chịu áp lực chốt lời với HPG, HSG và NKG đồng loạt giảm điểm. Một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như VCB, BID và TCB cũng điều chỉnh, khiến đà tăng của chỉ số chưa thực sự lan tỏa trên diện rộng.

Điểm tựa đáng chú ý khác đến từ dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 890 tỷ đồng trên toàn thị trường, nối dài chuỗi mua ròng sang phiên thứ hai liên tiếp. Dòng tiền tập trung mạnh vào các cổ phiếu dẫn dắt như VIC và VHM với tổng giá trị hơn 720 tỷ đồng. FPT, MBB và PNJ cũng nằm trong nhóm được giải ngân mạnh, mỗi mã ghi nhận giá trị mua ròng trên 100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PNJ đã có sáu phiên liên tiếp được khối ngoại mua ròng. Trong khoảng thời gian này, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào khoảng 13,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 460 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 115 tỷ đồng, tiếp theo là VPB, TCB và SHB. Dù vậy, quy mô bán ròng tại các mã này không đủ để làm thay đổi xu hướng tích cực của dòng vốn ngoại trong phiên.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 17.100 tỷ đồng, vẫn thấp hơn mức bình quân của những nhịp tăng mạnh trước đây. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng việc dòng tiền quay trở lại nhóm bất động sản và động thái mua ròng của khối ngoại đang tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường