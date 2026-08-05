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Giá vàng hôm nay (5/8): Bật tăng trở lại

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay, giá vàng miếng SJC quay đầu tăng trở lại lên mốc 141 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138-141 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Chênh lệch mua vào - bán ra duy trì mức 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng theo đà tăng. Cụ thể, vàng nhẫn SJC có giá 137-140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý giá 138-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138-142 triệu đồng/lượng…

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Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại theo giá thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.091 USD/ounce, tăng 31 USD so với sáng 4/8. Giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới 10,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.405 đồng/USD, tăng 25 đồng so với sáng qua. Tỷ giá trung tâm liên tục tăng trong khoảng 2 tuần nay.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.180 - 26.460 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.080 - 26.110 đồng/USD (mua - bán), giữ nguyên so với hôm qua và duy trì mức thấp hơn so với giá USD tại hệ thống ngân hàng.

Ngọc Mai
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