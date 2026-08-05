Con người - khoản đầu tư chiến lược cho chặng đường tăng trưởng tiếp theo của Masan

Một doanh nghiệp có thể mở rộng nhà máy, đầu tư công nghệ hay phát triển thêm thị trường trong vài năm. Nhưng để xây dựng một đội ngũ lãnh đạo đủ năng lực dẫn dắt doanh nghiệp trong thập kỷ tiếp theo cần một hành trình dài hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do Masan Group (HoSE: MSN) xem đầu tư vào con người là một trong những chiến lược quan trọng nhất để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới, hiện thực hóa tham vọng Go Digital – Go Global.

Xây dựng năng lực lãnh đạo cho giai đoạn tăng trưởng mới

Điểm khác biệt giữa một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và một doanh nghiệp tăng trưởng bền vững không chỉ nằm ở tốc độ mở rộng kinh doanh, mà còn ở khả năng chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo trước khi quy mô vận hành trở thành áp lực.

Trong nửa đầu năm 2026, Masan liên tiếp triển khai những bước đi chiến lược nhằm củng cố năng lực lãnh đạo trên toàn hệ sinh thái. Một trong những dấu ấn nổi bật là chương trình Masan 100 Future Leaders, sáng kiến phát triển đội ngũ kế cận quy mô toàn Tập đoàn.

Chỉ khoảng 100 cá nhân được lựa chọn từ hơn 50.000 nhân sự trên toàn hệ sinh thái để tham gia chương trình, tương đương chưa đến 0,2% lực lượng lao động. Đồng hành cùng Korn Ferry, một trong những tổ chức tư vấn lãnh đạo hàng đầu thế giới, Masan xây dựng lộ trình phát triển toàn diện thông qua cố vấn 1:1, học hỏi trực tiếp từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao, tiếp cận các thông lệ quản trị quốc tế và tham gia giải quyết các dự án chiến lược của doanh nghiệp.

Đây không đơn thuần là một chương trình đào tạo lãnh đạo mà là khoản đầu tư dài hạn nhằm chuẩn bị đội ngũ sẽ dẫn dắt Masan trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tinh thần đó cũng được thể hiện rõ tại Masan Consumer (HoSE: MCH). Trong khi doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng hai chữ số với doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, MCH vẫn chủ động kiện toàn Ban Điều hành với việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo phụ trách kinh doanh, vận hành và tài chính.

Việc kiện toàn đội ngũ diễn ra khi doanh nghiệp đang tăng trưởng tốt, thay vì chờ đến khi quy mô vận hành trở thành áp lực. Điều này phản ánh tư duy quản trị của Masan: năng lực lãnh đạo cần được chuẩn bị trước một bước để doanh nghiệp luôn chủ động trước những cơ hội tăng trưởng mới.

Kiến tạo môi trường để nhân tài phát triển và tạo giá trị

Nếu đội ngũ lãnh đạo quyết định tầm nhìn của doanh nghiệp thì thế hệ nhân tài trẻ sẽ là lực lượng tạo nên những động lực tăng trưởng mới.

Thông qua chương trình MYE-Tech 2026, Masan tiếp tục tìm kiếm và phát triển những tài năng công nghệ trẻ đồng hành cùng hành trình Go Digital. Từ hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển trên cả nước, 17 kỹ sư xuất sắc đã được lựa chọn gia nhập hệ sinh thái Masan.

Điểm khác biệt của MYE-Tech không nằm ở số lượng tuyển dụng mà ở cách Masan đưa các tài năng trẻ tiếp cận trực tiếp với những bài toán kinh doanh và công nghệ của doanh nghiệp ngay từ đầu. Thông qua Tech Talk Day, các ứng viên có cơ hội trao đổi với đội ngũ chuyên gia công nghệ, tìm hiểu các dự án AI, dữ liệu và chuyển đổi số, đồng thời trải nghiệm văn hóa làm việc trong môi trường thực tế.

Song song với việc thu hút nhân tài, Masan cũng đầu tư mạnh vào nền tảng quản trị nhằm giúp mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Cuối tháng 6/2026, Tập đoàn chính thức đưa MyHR Workday vào vận hành trên toàn hệ sinh thái theo định hướng "One Masan – One System – One HR Experience", kết nối hơn 50.000 nhân sự trên một nền tảng thống nhất.

Không chỉ số hóa các quy trình nhân sự, Workday giúp chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng phối hợp giữa các đơn vị và hỗ trợ đội ngũ quản lý ra quyết định nhanh hơn dựa trên dữ liệu thời gian thực. Đối với người lao động, nền tảng mang đến trải nghiệm minh bạch, thuận tiện và chủ động hơn trong suốt hành trình làm việc.

Với Masan, thu hút nhân tài mới chỉ là điểm khởi đầu. Quan trọng hơn là tạo ra một môi trường nơi mỗi cá nhân có thể học hỏi, phát triển và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tổ chức.

Đầu tư vào con người để tạo dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn

Chiến lược đầu tư bài bản vào con người đang từng bước tạo nên nền tảng tăng trưởng bền vững cho Masan và được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín quốc tế.

Năm 2026, Masan tiếp tục được HR Asia vinh danh ở ba hạng mục gồm Best Companies to Work for in Asia, People Transformation Awards và Tech Empowerment Awards, ghi nhận những nỗ lực trong xây dựng môi trường làm việc, chuyển đổi con người và ứng dụng công nghệ vào quản trị.

Định hướng này cũng lan tỏa tới các đơn vị thành viên. Masan Consumer là doanh nghiệp FMCG Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 Best Companies to Work for in Southeast Asia 2025 của Fortune; Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) được vinh danh trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (khối doanh nghiệp lớn); trong khi Phúc Long Heritage đồng thời nhận hai giải thưởng của HR Asia về nơi làm việc tốt nhất và đa dạng, bình đẳng, hòa nhập.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của những giải thưởng này không nằm ở các danh hiệu mà ở việc phản ánh một chiến lược nhất quán: xem con người là nền tảng của tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh AI đang rút ngắn chu kỳ đổi mới và cạnh tranh ngày càng phụ thuộc vào tốc độ thực thi, lợi thế bền vững không chỉ đến từ công nghệ, sản phẩm hay quy mô kinh doanh. Điều khó sao chép nhất là khả năng xây dựng một đội ngũ có thể liên tục học hỏi, thích ứng và dẫn dắt đổi mới.

Đó cũng là lý do Masan lựa chọn đầu tư vào con người từ hôm nay. Không chỉ để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của hiện tại, mà để kiến tạo thế hệ lãnh đạo và nhân tài sẽ dẫn dắt Tập đoàn trong chặng đường phát triển tiếp theo, từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm khu vực và thế giới.

Box: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) là doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WiN, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).