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Kinh tế

ABBank mang hành trình trải nghiệm nghệ thuật độc bản đến công chúng Việt Nam

P.V

Một không gian di sản hội họa Vincent Van Gogh được tái hiện bằng ngôn ngữ của công nghệ hiện đại. Một hành trình để người xem không chỉ ngắm nhìn nghệ thuật mà còn thực sự “bước vào” những kiệt tác nổi tiếng. Tài trợ độc quyền Van Gogh Timeless, ABBank đồng hành kiến tạo một hành trình trải nghiệm hạnh phúc độc bản, khó quên đến công chúng.

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Một trải nghiệm nghệ thuật khác biệt sắp bắt đầu

Thông tin từ ABBank, Van Gogh Timeless – Triển lãm tương tác đa giác quan quy mô châu Á sẽ ra mắt tại Hà Nội trong ít ngày tới.

Thay vì chỉ ngắm nhìn những kiệt tác của Vincent Van Gogh, công chúng sẽ bước vào một không gian nơi hội họa, ánh sáng, âm thanh và công nghệ hòa quyện, để mỗi bước chân đều trở thành một phần của hành trình hóa thân và cảm nhận thế giới như cách danh họa thiên tài đã từng.

Đây không chỉ là một triển lãm dành riêng cho những người am hiểu hội họa. Với cách tiếp cận mới, Van Gogh Timeless (Van Gogh Xuyên không) mở ra điểm đến văn hóa để mọi đối tượng công chúng, từ các gia đình, người trẻ đến những khán giả lần đầu tiếp cận đều có thể thưởng lãm. Tất cả sẽ kết nối với các giá trị kinh điển của nhân loại bằng một ngôn ngữ gần gũi và giàu cảm xúc.

Sức hấp dẫn của một triển lãm tương tác đa giác quan đã được minh chứng khắp thế giới. Tại Tokyo, Singapore hay Paris, ngày càng nhiều người xếp hàng để bước vào những không gian nơi ánh sáng thay thế khung tranh, âm nhạc kể tiếp câu chuyện của màu sắc, còn người xem trở thành một phần của tác phẩm. Nghệ thuật không còn dừng lại ở việc quan sát, mà trở thành một hành trình để cảm nhận bằng nhiều giác quan.

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Hình ảnh hé lộ về một phần không gian triển lãm Van Gogh Timeless

Xu hướng ấy sắp có thêm một dấu mốc tại Hà Nội, với Van Gogh Timeless. Sự đồng hành của ABBank cùng đơn vị sản xuất Emerart sẽ đưa các tác phẩm bản quyền từ Pháp của danh họa thiên tài Van Gogh đến với công chúng thông qua công nghệ trình chiếu, kết hợp ánh sáng và âm thanh đỉnh cao. Đặc biệt, triển lãm mang đến không gian thưởng lãm nghệ thuật quy mô hàng đầu châu Á, trải rộng gần 4000m2 với chuỗi khu trải nghiệm đầy ấn tượng.

Những hình ảnh chính thức đầu tiên của triển lãm cũng được ABBank và đơn vị tổ chức công bố trong teaser chưa đầy 40 giây. Một thế giới nghệ thuật choáng ngợp được hé mở: những hành lang, cánh cổng ánh sáng, những mảng màu chuyển động, những nét cọ đặc trưng của Vincent Van Gogh… Tất cả được tái hiện bằng ngôn ngữ của công nghệ và cảm xúc.

Chưa phải tất cả thông tin nhưng chừng đó cũng đủ để cộng đồng yêu nghệ thuật chờ đợi dự án quy mô sắp xuất hiện tại Thủ đô, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa nổi bật trong thời gian tới.

Một điểm chạm mới trong hành trình “kiến tạo hạnh phúc”

Đồng hành cùng Van Gogh Timeless trong vai trò Nhà tài trợ độc quyền, ABBank tiếp tục mở rộng những điểm chạm với khách hàng thông qua các hoạt động văn hóa và cộng đồng, bên cạnh việc không ngừng đổi mới sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm số.

Việc đưa một triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan bản quyền Van Gogh quy mô hàng đầu châu Á đến Hà Nội cũng chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối hành trình hiện thực hóa định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” của ABBank. Không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong các nhu cầu tài chính, ngân hàng mong muốn góp phần mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối gắn kết mỗi người với gia đình, cộng đồng và những giá trị tinh thần bất hủ.

Đoạn teaser vừa được công bố mới chỉ là lời chào đầu tiên. Trong thời gian tới, ABBank cùng đơn vị tổ chức triển lãm Emerart sẽ tiếp tục hé lộ những thông tin mới về Van Gogh Timeless cùng chuỗi hoạt động đồng hành. Một hành trình nơi nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc giao thoa đang dần được mở ra – mang đến một trong những trải nghiệm đáng mong đợi nhất tại Hà Nội trong năm nay. Đặc biệt, bên cạnh trải nghiệm nghệ thuật, ABBank cũng sẽ lần lượt hé lộ những đặc quyền dành riêng cho khách hàng, mở ra nhiều cách để mỗi lần đến với Van Gogh Timeless đều là một hành trình thưởng lãm trọn vẹn và khác biệt.

P.V
#ABBank #Van Gogh #triển lãm #nghệ thuật #công nghệ #Hà Nội #trải nghiệm

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