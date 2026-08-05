‘100 ngày chuyển đổi số’ tại Thủ đô: BIDV và những giải pháp trợ lực công nghệ, tài chính

Hà Nội đang bứt tốc chiến dịch "100 ngày chuyển đổi số" trên toàn địa bàn Hòa cùng khí thế đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số và tín dụng quy mô lớn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp.

Số hóa toàn diện với "đặc quyền" công nghệ miễn phí

Nhằm tháo gỡ rào cản chi phí khi tiếp cận công nghệ, BIDV cam kết cung cấp nền tảng số hóa tài chính và tặng miễn phí trọn đời phần mềm quản lý bán hàng BIDV Direct Shop và MyShop Pro cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn Hà Nội.

Với khách hàng doanh nghiệp SME khi tham gia chương trình còn được tặng kèm loa thông báo tiền hàng QR Soundbox hoặc nhận hỗ trợ 2 triệu đồng phí sử dụng phần mềm từ mạng lưới hơn 150 đối tác công nghệ đã liên kết với BIDV.

Với khách hàng HKD khi tham gia chương trình sẽ được ưu đãi loa thông báo có giá trị tới 400 nghìn đồng, ưu đãi đến 10 triệu đồng khi mở tài khoản số đẹp và ưu đãi 6 tháng sử dụng gói hóa đơn hoặc 3.000 hóa đơn điện tử ngay trên MyShop Pro.

Không chỉ hướng tới khu vực tư nhân, hợp tác lần này còn mở rộng hỗ trợ cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn Hà Nội. BIDV cung cấp các gói dịch vụ thu, chi hộ đa kênh hiện đại (như thu qua tài khoản định danh, QR Code, cổng thanh toán trực tuyến) giúp tự động hóa và hiện đại hóa hệ thống thu chi ngân sách của Thành phố.

Khơi thông dòng vốn và trợ lực tín dụng ưu đãi

Song hành với hệ sinh thái công nghệ, BIDV cam kết đóng vai trò trọng điểm trong việc thiết kế các sản phẩm tín dụng để trợ lực cho các HKD và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Thứ nhất, đối với khách hàng là HKD: BIDV cấp hạn mức thấu chi tín chấp lên đến 500 triệu đồng hoặc cấp hạn mức thấu chi có tài sản bảo đảm lên tới 3 tỷ đồng bổ sung vốn kinh doanh, với mức lãi suất ưu đãi cạnh tranh so với thị trường.

Thứ hai, đối với khách hàng là doanh nghiệp SME: BIDV có thể cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn lên đến 55 tỷ đồng, tỷ lệ tài trợ tối đa 100% giá trị tài sản bảo đảm và thời gian phản hồi phê duyệt chỉ trong vòng 02 ngày làm việc. Ngoài ra, doanh nghiệp sử dụng nền tảng kế toán/hóa đơn điện tử của MISA có thể tiếp cận gói vay thấu chi tín chấp (MISA Lending) với hạn mức tới 5 tỷ đồng, lãi suất từ 8,5%/năm.

Thứ ba, chuyển đổi xanh và tài trợ chuỗi (BIDV SCF): Các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp hoặc tham gia chuỗi cung ứng, cụm liên kết ngành sẽ được ưu tiên tiếp cận các giải pháp tài trợ chuỗi chuyên biệt, giúp khơi thông dòng tiền hiệu quả.

Hộ kinh doanh ở Hà Nội chuyển đổi số, tập làm quen sử dụng phần mềm, xuất hoá đơn. Ảnh: Việt Linh

Đợt ra quân mạnh mẽ này chính là hành động thiết thực, nhằm hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa BIDV và UBND Thành phố Hà Nội trước đó, hướng tới mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy kinh tế số, hỗ trợ toàn diện cho cộng đồng doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tối ưu hóa vận hành, bứt phá doanh thu trong kỷ nguyên mới.

Chiến dịch "100 ngày chuyển đổi số" không chỉ là mục tiêu chung của Hà Nội mà còn là thời điểm vàng để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bứt tốc. Bằng việc huy động tối đa nguồn lực tại mọi điểm giao dịch trên toàn địa bàn Hà Nội, BIDV cam kết mang đến bệ phóng công nghệ vững chắc cùng đòn bẩy tài chính linh hoạt. Thay vì tự mình xoay xở với bài toán chi phí, cộng đồng doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp hãy để BIDV đồng hành kiến tạo lợi thế cạnh tranh, tự tin làm chủ kỷ nguyên số.

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