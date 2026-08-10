Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi trí thức Việt tại Úc đóng góp giải quyết những bài toán lớn của đất nước

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Úc tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Úc. Ảnh: TTXVN

Chiều 10/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Úc.

Theo TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi Hội trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Úc thời gian qua đã quy tụ được đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn của Úc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, triển khai đường lối Đại hội XIV của Đảng, hệ thống các nghị quyết chiến lược vừa mới được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Trong đó nổi bật là các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...

Các trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Úc đánh giá cao việc Việt Nam đã ban hành những nghị quyết chiến lược phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi với các trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Úc. Ảnh: TTXVN

Trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Úc đề xuất chính sách thu hút nhân tài về làm việc ở trong nước; thu hút dòng vốn quốc tế; phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường; hỗ trợ bảo vệ sáng chế khi có ý tưởng mới; phát huy nguồn lực giáo dục và đào tạo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Một trong những mục tiêu chính của Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, đột phá, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài; gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng lưới hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước, đóng vai trò cầu nối cho chuyển giao công nghệ và phát triển "lực lượng sản xuất mới"; mạnh dạn giới thiệu các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Úc trong những lĩnh vực như giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là chuyển giao công nghệ, mà cần lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước.