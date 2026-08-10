Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia ở Phú Quốc

TPO - Nhóm hơn 20 đối tượng thuê nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động như một công ty, tổ chức nhận và chuyển tiền phục vụ các đường dây đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Chỉ qua hai “dự án”, số tiền giao dịch và tham gia đánh bạc được xác định lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia”, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát phát hiện hơn 20 đối tượng thuê một căn nhà tại đặc khu Phú Quốc, hoạt động theo mô hình công ty. Nhóm này có dấu hiệu tổ chức nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Minh Thiện khi bị bắt.

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành, phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng và hướng dẫn vận hành. Nhóm được tổ chức chặt chẽ, phân công từ khâu tuyển người, quản lý, vận hành đến nhận, chuyển tiền đánh bạc có yếu tố nước ngoài.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, số tiền giao dịch qua nhóm này lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Ngày 20/7, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại đặc khu Phú Quốc, TP. Cần Thơ và TPHCM, bắt giữ 20 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt trong chuyên án.

Qua đấu tranh, cơ quan công an bước đầu xác định Nguyễn Ngọc Minh Thiện (SN 1997, trú phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) là đối tượng cầm đầu. Nhóm này tổ chức hoạt động đánh bạc, rửa tiền thông qua hai “dự án” mang tên “Chạy lượng” và “Bào khuyến mãi”.

Theo đó, “Dự án 1 - Chạy lượng” hoạt động từ ngày 22/6 đến 10/7, thực hiện trung gian thanh toán cho các game đánh bạc trực tuyến, nhận và chuyển tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch qua 22 tài khoản được sao kê hơn 235 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện nhiều người trực tiếp đánh bạc trên các trang, ứng dụng cá cược bóng đá, tài xỉu, thực hiện nạp, rút tiền thông qua các tài khoản trung gian của nhóm. Cơ quan công an bước đầu xác định nhóm này còn thực hiện hoạt động rửa tiền cho các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

“Dự án 2 - Bào khuyến mãi” liên quan nhà cái “daga.love”, hoạt động từ ngày 29/6 đến 20/7. Các đối tượng sử dụng công cụ được lập trình sẵn để điều hành hoạt động đánh bạc dưới hình thức game bài Baccarat 3D, nhằm triệt tiêu rủi ro thua cược và hưởng tiền khuyến mãi, tiền hoàn cược từ nhà cái.

Tổng số tiền tham gia đánh bạc được xác định hơn 106 tỷ đồng. Riêng ngày 19/7, số tiền tham gia đánh bạc lên tới 6,6 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với 20 đối tượng, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Rửa tiền”.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.