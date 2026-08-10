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Xã hội

Đề xuất cấm mượn làn đường ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6

Thanh Hà

TPO - Cục CSGT đề nghị rà soát, tổ chức lại giao thông, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu, tuyệt đối không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe trên Quốc lộ 6.

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Dốc Cun, một trong những cung đường trên Quốc lộ 6. Ảnh: Viết Hà

Ngày 10/8, Cục CSGT cho biết qua thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm, đơn vị đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai một số phương án tổ chức giao thông nhằm nâng cao an toàn, giảm ùn tắc và tối ưu năng lực khai thác hạ tầng giao thông.

Cụ thể, đối với Quốc lộ 6, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ rà soát, tổ chức lại giao thông, bố trí vạch sơn liền kéo dài kết hợp dải phân cách mềm tại các đoạn xung yếu; tuyệt đối không cho phép phương tiện mượn làn đường ngược chiều để vượt xe.

Việc vượt xe chỉ thực hiện tại các đoạn đường đủ điều kiện an toàn hoặc có bố trí làn vượt riêng.

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để triển khai thí điểm quy định làn đường dành riêng để vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (mỗi chiều đường có 3 làn xe chạy, 1 làn dừng xe khẩn cấp) và cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ (mỗi chiều đường có 2 làn xe chạy, 1 làn dừng xe khẩn cấp).

Đối với tuyến Cầu Giẽ - Cao Bồ (đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình), phương án được đề xuất kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.

Trước khi thực hiện tổ chức giao thông theo phương pháp này, Cục CSGT sẽ tiến hành tập trung tuyên truyền, thông tin rộng rãi để người lái xe nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Phương án cũng đề xuất bổ sung biển báo phân làn, biển điện tử cảnh báo “Làn dành riêng để vượt xe - Không đi liên tục trên làn trái”; đồng thời nâng cấp camera AI để ghi nhận quá trình di chuyển của phương tiện trên làn vượt, phục vụ công tác phạt nguội.

Theo đề xuất, thời gian vận hành thí điểm dự kiến từ Quý IV/2026. Sau 3 tháng thí điểm, Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá tác động giao thông, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan.

Thanh Hà
#quy định vượt xe an toàn trên Quốc lộ 6 #giải pháp tổ chức giao thông hiệu quả #ứng dụng công nghệ giám sát giao thông #quy hoạch làn vượt riêng trên cao tốc #đề xuất cải thiện an toàn giao thông

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