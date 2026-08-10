Sắp có tuyến vận tải container nối trực tiếp Cần Thơ - Trung Quốc

TPO - Cảng Cần Thơ vừa đón chuyến tàu kỹ thuật chuẩn bị cho việc mở tuyến vận tải container quốc tế kết nối trực tiếp Cảng Khâm Châu (Trung Quốc).

Tàu M/V LI DA TONG 2 HAO xuất phát từ Cảng Khâm Châu (Trung Quốc) đã cập bến Cảng Cái Cui thuộc Cảng Cần Thơ, tại đây tàu tiếp nhận 66 container hàng nông sản từ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất khẩu sang Quảng Tây, Trung Quốc. Sau chuyến tàu thử nghiệm này, nếu thuận lợi, các chuyến tàu thương mại trên chặng này sẽ được khai thác từ tháng 9 tới.

Tàu M/V LI DA TONG 2 HAO cập bến Cảng Cái Cui. Ảnh: CTV

Ông Lê Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) cho hay, chuyến tàu thử nghiệm này để các bên đánh giá năng lực vận hành của tàu container. Hướng tới thiết lập tuyến vận tải container thường xuyên, ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh logistics cho khu vực ĐBSCL kết nối thị trường Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi sản lượng hàng hóa tăng trưởng bền vững ở cả hai chiều, chi phí khai thác được tối ưu, tuyến container quốc tế Cần Thơ - Quảng Tây sẽ được duy trì định kỳ. Theo ông Trung, nguồn hàng ổn định sẽ duy trì ổn định tuyến vận tải quan trọng này. Do đó, VIMC sẽ tiếp tục phối hợp với TP. Cần Thơ, doanh nghiệp để mở rộng thị trường, thu hút thêm hàng xuất - nhập khẩu và phát triển hệ sinh thái logistics đồng bộ.

VIMC sẽ cùng TP. Cần Thơ xây dựng một trung tâm logistics và cửa ngõ xuất nhập khẩu của toàn vùng ĐBSCL.

Tuyến vận tải container từ Cảng Khâm Châu (Trung Quốc) đến Cảng Cần Thơ dự kiến khởi động vào tháng 9/2026. Ảnh: CTV

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận, tuyến vận tải này giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng tính chủ động trong giao nhận hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa vùng ĐBSCL trên thị trường quốc tế.

Đại diện Hải quan cửa khẩu Cảng Cần Thơ cho biết, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng thông quan nhanh chóng. Qua đó, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu của Cần Thơ và ĐBSCL.