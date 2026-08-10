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Hải Phòng có tân Chánh Văn phòng Thành ủy

Nguyễn Hoàn

TPO - Ông Nguyễn Hưng Hùng - Bí thư phường Thủy Nguyên - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 10/8, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác nhân sự.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định ông Nguyễn Hưng Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Trang - Phó Giám đốc Sở NN&MT - giữ chức Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

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Ông Phạm Hưng Hùng (trái ảnh) và bà Nguyễn Thị Như Trang (phải ảnh) nhận quyết định bổ nhiệm.

Tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - nhấn mạnh với kinh nghiệm từng trải qua nhiều vị trí công tác, ông Nguyễn Hưng Hùng và bà Nguyễn Thị Như Trang sẽ phát huy được kinh nghiệm, năng lực ở trên cương vị mới, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy đoàn kết, phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Thành ủy. Qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng - an ninh.

Ngày 10/8, tại trụ sở Đảng ủy xã Kẻ Sặt, đại diện Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Lam - Trưởng phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách (Sở Tài chính) - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Kẻ Sặt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng ngày, HĐND xã Kẻ Sặt khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết bầu ông Nguyễn Đức Lam - Phó Bí thư Đảng ủy xã - giữ chức Chủ tịch UBND xã Kẻ Sặt khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Ông Phạm Văn Tuyên (ảnh trái) và ông Nguyễn Đức Lam (ảnh phải) nhận quyết định bổ nhiệm.

Cũng trong ngày, Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng công bố quyết định ông Phạm Văn Tuyên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trường Tân. Đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định miễn nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giang, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phạm Văn Mạnh.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Chánh văn phòng #công tác nhân sự #công tác cán bộ #Thành ủy Hải Phòng

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